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Ночная экскурсия пройдет в Могилеве 17 июля - теперь по древним зданиям
Источник материала: Tut.by
Очередная ночная экскурсия по Могилеву пройдет 17 июля. Теперь это будет «ночной дозор» по древним зданиям вместе с Олегом Дьячковым,
Экскурсия стартует с Замковой горы — парка Горького — в 21.30. Далее пойдет по маршруту купеческий дом, дом казначейства, городская управа и далее. Завершится у дома Отливанникова.
Экскурсия бесплатная, но участие — только по
Организаторы, выпускники школы городских инициатив «Теплица» и Центр городских инициатив, советуют взять с собой на экскурсию:
— теплую одежду;
— перекус (чай, кофе, воду и еду);
— фонарики;
— документ, удостоверяющий личность (мало ли что).
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