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Ночная экскурсия пройдет в Могилеве 17 июля - теперь по древним зданиям

16.07.2019 07:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Очередная ночная экскурсия по Могилеву пройдет 17 июля. Теперь это будет «ночной дозор» по древним зданиям вместе с Олегом Дьячковым, сообщает Центр городских инициатив.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Экскурсия стартует с Замковой горы — парка Горького — в 21.30. Далее пойдет по маршруту купеческий дом, дом казначейства, городская управа и далее. Завершится у дома Отливанникова.

Экскурсия бесплатная, но участие — только по предварительной регистрации. Она завершается сегодня, 16 июля. Количество мест ограничено.

Организаторы, выпускники школы городских инициатив «Теплица» и Центр городских инициатив, советуют взять с собой на экскурсию:

— теплую одежду;

— перекус (чай, кофе, воду и еду);

— фонарики;

— документ, удостоверяющий личность (мало ли что).

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Теги: Могилев
 
 
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