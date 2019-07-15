|
Юрий Моисевич о молодёжном ЧЕ-2019: «Все медали завоёвывались в прекрасной интересной борьбе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пять медалей, две из которых золотые, а также два национальных рекорда – такой дорогой багаж привезли наши легкоатлеты с молодежного чемпионата Европы, который завершился Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Медали наивысшей пробы в белорусскую копилку положила действующая чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман. В прыжках в высоту не было равных Максиму Недосекову. В метании молота у девушек серебро досталось Анастасии Масловой. Бронзовые награды завоевали в тройном прыжке Виолетта Скворцова и в метании копья Алексей Котковец (белорус отправил снаряд на 82 метра и 46 сантиметров, и это новый национальный рекорд среди молодежи).
14 июля триумфаторы вернулись на родину. Их ожидал теплый и цветочный прием.
Однако это не последний турнир, где выступят наши ребята. Несмотря на лето, им предстоит готовиться к двум весьма престижным турнирам, которые пройдут осенью. В начале сентября Минск впервые примет матчевую встречу Европа –США, а после всех сильнейших атлетов мира ждет планетарный форум в Дохе.
Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Все медали завоевывались в прекрасной интересной борьбе. Определенное шоу даже было с Максимом Недосековым – борьба с британцем. Стадион был приятно удивлен.
Этот состав будет пополнять основной состав. Естественно, без резерва по-серьезному рассчитывать ни на что нельзя.
Напомню, что это сезон у легкоатлетов предолимпийский. И приятно, что уже некоторые белорусские представители завоевали путевку в Токио.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пять медалей, две из которых золотые, а также два национальных рекорда – такой дорогой багаж привезли наши легкоатлеты с молодежного чемпионата...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)