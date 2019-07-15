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Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить

16.07.2019 00:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы не было равных Максиму Недосекову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить

Максим Недосеков, победитель молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту):
Незавершенные дела мы будем выполнять на матче Европа – США, в Дохе. А так самое главное – золотая медаль есть, остальное неважно. Результат 2,29, без эмоций – это хорошо, если без эмоций я прыгнул 2,29. Прекрасно. А что будет с эмоциями, даже сложно представить.

Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить

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Люди в материале: Максим Недосеков
 
 
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Новости Беларуси. В прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы не было равных Максиму Недосекову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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