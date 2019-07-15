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Максим Недосеков: если без эмоций я прыгнул 2,29, что будет с эмоциями, даже сложно представить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы не было равных Максиму Недосекову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Максим Недосеков, победитель молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту):
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Новости Беларуси. В прыжках в высоту на молодежном чемпионате Европы не было равных Максиму Недосекову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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