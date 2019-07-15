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Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медали наивысшей пробы на молодежном чемпионате Европы в белорусскую копилку положила действующая чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эльвира Герман, победительница молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (бег с барьерами):
В финальном забеге полька поджимала меня. Она заставила меня, можно так сказать, показать такой результат. Поэтому я не могу сказать, что это было легко. Это было очень интересно – это был очень близкий забег, и мне понравилось. Я очень люблю конкуренцию, поэтому мне этот забег очень понравился.
Я уже квалифицировалась, держу в голове Олимпийские игры.
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Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат
Новости Беларуси. Медали наивысшей пробы на молодежном чемпионате Европы в белорусскую копилку положила действующая чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира...
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