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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 15 июля 2019

16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настал четвёртый фестивальный день, а это значит, что праздник продолжается не только на сцене летнего амфитеатра, но и на многочисленных городских площадках. Здесь можно послушать музыку, попробовать национальные блюда, познать традиции белорусских крестьян, увидеть достопримечательности Витебска. Чем город привлекает многочисленных туристов и артистов, расскажем прямо сейчас.
 



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Теги: Витебск
 
 
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