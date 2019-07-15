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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 15 июля 2019
16.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Настал четвёртый фестивальный день, а это значит, что праздник продолжается не только на сцене летнего амфитеатра, но и на многочисленных городских площадках. Здесь можно послушать музыку, попробовать национальные блюда, познать традиции белорусских крестьян, увидеть достопримечательности Витебска. Чем город привлекает многочисленных туристов и артистов, расскажем прямо сейчас.
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Как музыкальный фестиваль стирает границы?
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