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Рассказываем про пять новых смартфонов, которые совсем недавно начали продаваться в Беларуси

16.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С каждым месяцем в Беларуси появляется все больше новых смартфонов как начального, так и более продвинутого уровня. Ниже — пятерка моделей, совсем недавно начавших продаваться у нас.

Xiaomi Redmi 7A


Устройство принадлежит к последнему поколению самых бюджетных гаджетов производителя. Корпус смартфона — полностью пластиковый, сканер отпечатков пальцев ради удешевления девайса решили не добавлять. Зато новинка защищена от попадания брызг и может одновременно работать с двумя SIM-картами и картой памяти.

Диагональ экрана составляет 5,45 дюймов, разрешение — 1440 на 720 пикселей. Процессор — Snapdragon 439, оперативной памяти в зависимости от версии может быть 2 ГБ или 3 ГБ. Основная камера одинарная, на 13 Мп. Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный. А вот с объемом аккумулятора в новинке все хорошо. Полного заряда батареи на 4000 мАч может хватить на несколько дней работы.

 

Xiaomi Mi 9T

Mi 9T можно назвать «почти флагманским» смартфоном, у которого в нашем обзоре мы не нашли серьезных недостатков помимо цены. В соседней России и Европе устройство получится купить дешевле, чем в Беларуси.


К достоинствам смартфона относится корпус с запоминающимся дизайном задней крышки, очень высокая автономность (до двух дней без подзарядки батареи на 4000 мАч) и более чем достаточная производительность. Процессора Snapdragon 730 наверняка хватит еще на несколько лет бесперебойной работы.

Основная камера тройная, и по качеству снимков лишь немного не дотягивает до более дорогих аппаратов. К спорным моментам относится лишь отсутствие стереодинамиков и возможности расширения памяти картами microSD. Из особенностей выделяется выезжающая из корпуса фронтальная селфи-камера на 20 Мп.

 

Honor 8S


По аналогии с Redmi 7A, Honor 8S является одним из самых доступных смартфонов бренда с пластиковым корпусом, одинарной основной камерой (разрешение 13 Мп) и отсутствием сканера отпечатка пальцев. Впрочем, устройство позволяет одновременно установить две «симки» и карточку памяти.

В остальном характеристики довольно стандартные. Экран на 5,7 дюймов (1520 на 720 точек), 2/3 ГБ оперативной памяти, процессор MediaTek MT6761, аккумулятор объемом в 3020 мАч и камера разрешением в 13 Мп. Селфи-модуль — 5-мегапиксельный.

 

Samsung Galaxy A80


Наверное, один из самых необычных смартфонов Samsung. Если в Mi 9T от Xiaomi селфи-камера поднимается из корпуса, то в Galaxy A80 для этого используются основные фотомодули на 48 Мп и 8 Мп. С помощью специального механизма они переворачиваются и становятся фронтальными.

К плюсам также относится отличный экран на 6,7 дюйма с AMOLED-матрицей, достаточно мощный процессор Snapdragon 730 и 8 ГБ оперативной памяти. Очевидно, что проблем с производительностью у аппарата нет. От аккумулятора на 3700 мАч гаджет «живет» около одного дня.

Из недостатков в обзоре мы остановились на большом весе смартфона (220 граммов) и отсутствии 3,5-мм разъема для наушников.

 

Vivo Y17


Фото: smartprix.com

Главная «фишка» этого смартфона — огромный аккумулятор на 5000 мАч. Производитель заявляет, что в обычном режиме использования при полном заряде гаджет пару дней не будет проситься на зарядку. При этом вес устройства хоть и достаточно велик, но все же не запределен — 190 граммов.

В остальном перед нами — особо ничем не выделяющийся гаджет с экраном на 6,35 дюймов (1544 на 720 точек), процессором MediaTek Helio P35, а также 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера при этом тройная: 13 Мп + 8 Мп (супер широкоугольная) + 2 Мп (сенсор глубины). Селфи-датчик — 20-мегапиксельный.

 
 
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