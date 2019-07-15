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«Пережиток прошлого». Как молодое поколение похоронило стриптиз

16.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американцы бьют тревогу: опустели когда-то популярные стриптиз-клубы. И виной всему не экономика и не строгие правила, а поколение миллениалов, которые не хотят смотреть стриптиз. «Газета.Ru» — о том, как меняется эпоха.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

Миллениалы успели похоронить не один бизнес и продолжают убивать все, что нравилось предыдущему поколению. Недавно издание «Би-би-си» опубликовало материал, доказывающий, что стриптиз вымирает. 

Согласно отчету исследовательской группы IBISWorld, прибыль стриптиз-клубов в 2018 году упала до $1,4 млрд — более чем на 12% по сравнению с прибылью в $1,6 млрд в 2012-м. Доходы за этот же период тоже рухнули, примерно на 7%: с $7,4 млрд до $6,9 млрд.

Уменьшилось и само количество стриптиз-клубов. По словам Алана Бегнера, адвоката, защищающего интересы заведений для взрослых, число стрип-клубов в Атланте за последние 10 лет сократилось с 45 до 30. По предположениям New York Post, в Нью-Йорке в скором времени может закрыться более половины из 20 существующих клубов.

Есть много факторов, которые уже уничтожили львиную долю заведений интимных танцев. Во-первых, клиенты бегут из-за ужесточения правил в стриптиз-клубах. Законы, регулирующие поведение клиентов и танцовщиц, сильно разнятся от города к городу. К примеру, в Сан-Диего, штат Калифорния, существует «правило шести футов»: оно предполагает, что клиент должен держаться от стриптизерши или стриптизера на расстоянии не менее почти двух метров. Такое правило распространяется лишь на голых или топлес-танцовщиц и танцоров.

В то же время в штате Теннесси обнаженные танцы вовсе запрещены, так же как и продажа алкоголя в таких заведениях (к слову, этот запрет действует во многих штатах, чем сильно бьет по кассам). Также в большинстве штатов посетителям запрещено касаться стриптизерш, а танцовщицам — проводить приватные сеансы с клиентами.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

Остается только два вопроса: а что вообще можно делать в стрип-клубах и будет ли там на что посмотреть? Ответы на них в каждом штате будут разные. Но скорее всего, «ничего» и «не будет».

Неудивительно, что при таком раскладе стриптиз-клубы не выдерживают конкуренции с интернет-порноиндустрией, где можно смотреть на все и бесплатно.

Деньги являются одним из главных камней преткновения в этом деле. Продавать секс в развлекательных заведениях больше не выгодно: расходы на аренду и персонал продолжают расти. При этом усиление правовой защиты танцовщиц не приносит им какой-то материальной выгоды, и доходы стриптизерш только падают, в то время как цена похода в стриптиз-клуб увеличивается. Некоторые миллениалы просто не могут позволить себе посещать такие заведения, в то время как другие просто не видят смысла тратить деньги на то, что можно получить бесплатно.

«Беби-бумеры уходят на пенсию. В течение 20 лет они составляли огромную часть клиентской базы. Миллениалы не так часто приходят в стриптиз-клубы. В этом проблема», — говорит Алан Марковиц, сотрудник одного из еще работающих клубов.

Раньше стриптиз-клубы считались классическим местом проведения мальчишника, но современные молодые люди в большинстве своем чувствуют себя некомфортно рядом с обнаженными танцорами, поэтому женихи-миллениалы предпочитают просто сходить в бар или поиграть в лазертаг. То же самое творится с невестами: девичники все чаще успешно обходятся без стриптизеров.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

Чтобы узнать, действительно ли стриптиз-клубы стали непривлекательными для миллениалов, «Газета.Ru» поговорила с молодыми россиянами об их отношении к заведениям такого рода.

Как выяснилось, московские миллениалы тоже не жалуют стриптиз-клубы, причем по ряду причин. Прежде всего, это широкий спектр альтернатив: зачем куда-то ходить, если можно забить несколько слов в строке поиска — и получить все, что тебе нужно?

«Сейчас все есть в интернете, а точнее, еще больше и на любой фетиш. Плюс поколение интернета предпочитает «дистанцию», минимальный контакт с людьми. Например, я раньше даже не заходил в магазин, если это не был магазин с «самообслуживанием», потому что пришлось бы общаться с продавщицей», — рассказывает 21-летний Михаил.

Есть и молодые люди, которым поход в стриптиз-клуб кажется бессмысленным, поскольку познакомиться с девушкой для них не проблема. «Я ни разу не был в стриптиз-клубе. Собственно, а зачем их посещать? В моем представлении, основанном на фильмах, там для тебя танцуют девушки за деньги. Есть миллион ситуаций, где девушка станцует для тебя бесплатно и более интимно. Стриптиз, как мне кажется, пережиток прошлого», — считает диджей Сергей.

Такого же мнения придерживается студент Александр: «Нет смысла куда-то идти, чтобы смотреть на голых девушек и не трогать их, ведь в большинстве стриптиз-клубов танцовщиц трогать нельзя. Если нет постоянной девушки, проще с кем-то познакомиться, провести время, а потом и посмотреть, и потрогать».

Тот факт, что стриптиз-клубы стали развлечением «для тех, кому за...», подтверждают и слова собеседницы «Газеты.Ru», которая посетовала на «неприятную устаревшую атмосферу».


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: Reuters

«Любой молодой парень или девушка сейчас, когда зайдет в стрип-клуб, скорее всего, сразу оттуда выйдет, потому что там неприятная устаревшая атмосфера нулевых. Дело даже не в том, что порно, как и сам секс, теперь доступнее, а в том, что они несовременные, неинтересные и даже не пытаются соответствовать времени», — поделилась мнением журналистка Евгения.

И действительно, поход в стриптиз-клуб для молодого человека окажется странным экзотическим развлечением, которое он вряд ли когда-нибудь захочет повторить. Интерьеры в стиле конца 90-х — приглушенный свет, фиолетовые и пурпурные цвета в интерьере, дешевая вычурность и музыка, популярная в начале 2000-х, — все это скорее отпугнет, чем привлечет. Равно как и полуобнаженные женщины, со скучающими лицами проходящие мимо. Единственное желание, которое они могут вызвать, это их одеть и угостить горячим чаем. В современном мире, активно борющемся с сексуальной объективацией, стриптиз-клубы становятся местами, где проводить время, оказывается, не столько стыдно, сколько скучно.

У российских стрип-клубов, тем не менее, остаются преданные посетители, которые идут туда за атмосферой кажущейся доступности: несмотря на то, что там скорее меньше разрешено, чем запрещено, посещение таких заведений их слегка раскрепощает. В основном потому, что женщины, работающие в стрип-клубах, позволяют мужчинам почувствовать себя интересными и даже любимыми: здесь они не боятся услышать «нет», их хвалят и всегда рады видеть, и уж точно никто не будет пилить или обижаться. «Там как-то по-человечески, — говорит «Газете.Ru» 32-летний Антон. — Я там просто отдыхаю. И девушки душевные».

 
Теги: знакомства
 
 
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Почему молодое поколение не хочет смотреть стриптиз
 
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