Миллиардер, королевские особы, Бекхэм на стиле, Камбербэтч и другие селебрити на Уимблдоне

Источник материала: Tut.by

На протяжении двух первых недель июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета проходил третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» — Уимблдон. По традиции в период решающих матчей королевская ложа Центрального корта собрала россыпь звезд: от представителей королевских семей до звезд поп-культуры и спорта. А в боксах игроков члены семей горячо поддерживали теннисистов. Знакомые лица на трибунах — в фотоподборке SPORT.TUT.BY.



Звезда футбола и икона стиля Дэвид Бекхэм во время полуфинального матча между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп



Легендарный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон готовится к просмотру тенниса



Принцесса Меган (слева), герцогиня Сассекская и жена принца Гарри, занимает место перед женским финалом Уимблдона между Симоной Халеп и Сереной Уильямс



Князь Монако Альбер II перед началом поединка на Центральном корте



Звезда театра и кино Бенедикт Камбербэтч и валлийская певица Кэтрин Дженкинс



Жена швейцарского теннисиста Роджера Федерера Мирка с детьми: девочками-близняшками Майлой Роуз и Шарлин Ривой, мальчиками-близнецами Лео и Ленни



Британский миллиардер Ричард Брэнсон смеется за разговором с политиком Джоном Мейджором



Британский актер Джуд Лоу с супругой Филиппе Коэн



Британская певица Джери Холлиуэлл торопится на игру между Кори Гауфф и Полоной Херцог



Известный по роли Локи в киновселенной Marvel британский актер Том Хиддлстон



Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт приветствует болельщиков



Французский нападающий футбольного клуба «Челси» Оливье Жиру



Известный по сериалу «Миллиарды» британский актер Дамиан Льюис на полуфинальном матче между Новаком Джоковичем и Роберто Баутистом Агутом



Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции британец Мо Фара на матче между Эшли Барти и Хэрриет Дарт



Австралийская актриса Ребел Уилсон (в центре) на матче между Каролиной Плишковой и Каролиной Муховой



Главный тренер женской сборной Англии по футболу Фил Невилл перед матчем



Американский бизнесмен Алексис Оганян поддерживает жену Серену Уильямс в поединке против Барборы Стрыцовой



Принцесса Кэтрин, герцогиня Кембриджская, и принц Уильям, герцог Кембриджский, на мужском финале Уимблдона, в котором сыграли Роджер Федерер и Новак Джокович