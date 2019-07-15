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Пользователям платных автомобильных дорог Беларуси напомнили о том, где можно приобрести бортовое устройство

16.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пользователям платных автомобильных дорог Беларуси напомнили о том, где можно приобрести бортовое устройство

Начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске  Сергей Солоснюк, рассказал пользователям платных автомобильных дорог Беларуси о том, где можно приобрести бортовое устройство.

Дистрибуционный пункт № 16:

  • M1/E30, 60 км, Борисово (левая сторона), АЗС «Белоруснефть» № 42.
  • Режим работы: круглосуточно.

Приграничный пункт обслуживания № 16:

  • M1/E30, 1 км. — граница с Польшей, Брестская обл., Брестский район, Козловичи (левая сторона).
  • Режим работы: круглосуточно.

Приграничный пункт обслуживания № 14:

  • M1/E30 — граница с Польшей, Брест, ул. Катин Бор, 97 (правая сторона).
  • Режим работы: круглосуточно.

Приграничный пункт обслуживания № 8:

  • P17/E30 — Брест, Варшавское шоссе (правая сторона), АЗС «Белоруснефть» № 6.
  • Режим работы: круглосуточно.

Тарифы:

  • Механические транспортные средства с допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно — 0.040 EURO / km
  • Механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 2 оси — 0.090 EURO / km
  • Механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 3 оси — 0.115 EURO / km
  • Механические транспортные средства с допустимой общей массой более 3,5 тонн, 4 оси и более — 0.145 EURO / km

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В целях постоянного развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств, повышения уровня обслуживания пользователей данных дорог, максимального использования транзитного потенциала Республики Беларусь, была создана, а в дальнейшем и введена в техническую эксплуатацию система электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь.

Решение об отнесении автомобильных дорог к платным принимается Советом Министров Республики Беларусь. При этом обязательно учитываются сроки, необходимые для строительства объектов инфраструктуры, инженерных и иных сооружений, обеспечивающих начисление и взимание платы за проезд в рамках системы электронного сбора платы, а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на функционирование системы электронного сбора платы.

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