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Пользователям платных автомобильных дорог Беларуси напомнили о том, где можно приобрести бортовое устройство
16.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк, рассказал пользователям платных автомобильных дорог Беларуси о том, где можно приобрести бортовое устройство.
Дистрибуционный пункт № 16:
Приграничный пункт обслуживания № 16:
Приграничный пункт обслуживания № 14:
Приграничный пункт обслуживания № 8:
Тарифы:
В целях постоянного развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих повышенный скоростной и безопасный режим движения транспортных средств, повышения уровня обслуживания пользователей данных дорог, максимального использования транзитного потенциала Республики Беларусь, была создана, а в дальнейшем и введена в техническую эксплуатацию система электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам Республики Беларусь.
Решение об отнесении автомобильных дорог к платным принимается Советом Министров Республики Беларусь. При этом обязательно учитываются сроки, необходимые для строительства объектов инфраструктуры, инженерных и иных сооружений, обеспечивающих начисление и взимание платы за проезд в рамках системы электронного сбора платы, а также иные обстоятельства, которые могут повлиять на функционирование системы электронного сбора платы.
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