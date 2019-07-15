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Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей

16.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей
Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи Березовичского сельсовета принимает поздравления с юбилеем. Долгожительнице 6 июля исполнилось 105 лет, она – старейший житель Пинщины!

Анастасия Трофимовна всю жизнь прожила в родных Выжловичах. Здесь она родилась, выросла, создала семью, вырастила и воспитала вместе с мужем Иваном Лукичом пятерых детей. Как и все деревенские жители, очень много работала: и дояркой на ферме, и телятницей, и полеводом. К слову, даже после выхода на пенсию еще долгое время Анастасия Трофимовна ходила на работу в колхоз.

Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей
Вот уже более 30 лет, как ушел из жизни муж, да и не все дети, к сожалению, смогли встретить мамин 105-й день рождения. На судьбу и долгую жизненную дорогу этой простой полесской труженицы выпало немало испытаний и трудностей, но бабушка Настя сохранила оптимизм, доброжелательность и веру в лучшее. Ее главное богатство – большая семья, дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Анастасия Трофимовна – мудрый, отзывчивый и добрый человек, помогла очень многим людям – лечила словом, имея особый дар. У юбилярши прекрасная память и ясный ум. Именно от Анастасии Трофимовны староста деревни Выжловичи Галина Васильевна Маюк записала аутентичные полесские песни и рецепты блюд, местные легенды, «замовы», бесценные воспоминания об истории деревни. Очень много старинных предметов быта Анастасия Трофимовна передала в музейную комнату.

Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей
Сегодня здоровье, конечно, уже подводит, поэтому за Анастасией Трофимовной ухаживает ее внучка Светлана Николаевна, на зиму забирает бабушку к себе в Пинск. Но каждую весну баба Настя просит отвезти ее в Выжловичи – как можно сидеть в городе без дела, нужно же посадить огород! Родные вспоминают, что даже когда Анастасии Трофимовне было уже 92 года, она сама вешала тюль в доме. Может быть, именно трудолюбие, неумение сидеть сложа руки и есть секрет такого долгожительства?

Поздравить Анастасию Трофимовну со знаменательной датой приехали председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Заранко, заведующая отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ТЦСОН Пинского района Ольга Ребковец, председатель Березовичского сельисполкома Александр Козак, староста деревни Выжловичи Галина Маюк, председатель первичной организации инвалидов Березовичского сельсовета Михаил Зырко.

Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей
Уважаемой юбилярше вручили цветы и подарки, адресовали ей очень много теплых и добрых слов. Праздничную атмосферу создали работники Березовичского Дома культуры – директор Алеся Пикус и художественный руководитель Иван Бобель исполнили народные песни. Глаза именинницы светились радостью, словно на миг она забыла о прожитых годах. Анастасия Трофимовна с улыбкой благодарила всех, кто ее поздравил, и делилась с гостями своими воспоминаниями.

В Пинском районе проживают четыре долгожительницы, которые перешагнули 100-летний рубеж.  Это Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи, Франтишка Ивановна Щука из деревни Мокрая Дубрава, Мария Прокофьевна Близнюкович из деревни Плещицы и Анна Фоминична Ермак из деревни Черново-2.

Анна ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

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