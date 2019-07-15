Старейший житель Пинщины Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи отметила 105-летний юбилей

Источник материала: Полесская правда



Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи Березовичского сельсовета принимает поздравления с юбилеем. Долгожительнице 6 июля исполнилось 105 лет, она – старейший житель Пинщины!

Анастасия Трофимовна всю жизнь прожила в родных Выжловичах. Здесь она родилась, выросла, создала семью, вырастила и воспитала вместе с мужем Иваном Лукичом пятерых детей. Как и все деревенские жители, очень много работала: и дояркой на ферме, и телятницей, и полеводом. К слову, даже после выхода на пенсию еще долгое время Анастасия Трофимовна ходила на работу в колхоз.



Вот уже более 30 лет, как ушел из жизни муж, да и не все дети, к сожалению, смогли встретить мамин 105-й день рождения. На судьбу и долгую жизненную дорогу этой простой полесской труженицы выпало немало испытаний и трудностей, но бабушка Настя сохранила оптимизм, доброжелательность и веру в лучшее. Ее главное богатство – большая семья, дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Анастасия Трофимовна – мудрый, отзывчивый и добрый человек, помогла очень многим людям – лечила словом, имея особый дар. У юбилярши прекрасная память и ясный ум. Именно от Анастасии Трофимовны староста деревни Выжловичи Галина Васильевна Маюк записала аутентичные полесские песни и рецепты блюд, местные легенды, «замовы», бесценные воспоминания об истории деревни. Очень много старинных предметов быта Анастасия Трофимовна передала в музейную комнату.



Сегодня здоровье, конечно, уже подводит, поэтому за Анастасией Трофимовной ухаживает ее внучка Светлана Николаевна, на зиму забирает бабушку к себе в Пинск. Но каждую весну баба Настя просит отвезти ее в Выжловичи – как можно сидеть в городе без дела, нужно же посадить огород! Родные вспоминают, что даже когда Анастасии Трофимовне было уже 92 года, она сама вешала тюль в доме. Может быть, именно трудолюбие, неумение сидеть сложа руки и есть секрет такого долгожительства?

Поздравить Анастасию Трофимовну со знаменательной датой приехали председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Заранко, заведующая отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования ТЦСОН Пинского района Ольга Ребковец, председатель Березовичского сельисполкома Александр Козак, староста деревни Выжловичи Галина Маюк, председатель первичной организации инвалидов Березовичского сельсовета Михаил Зырко.



Уважаемой юбилярше вручили цветы и подарки, адресовали ей очень много теплых и добрых слов. Праздничную атмосферу создали работники Березовичского Дома культуры – директор Алеся Пикус и художественный руководитель Иван Бобель исполнили народные песни. Глаза именинницы светились радостью, словно на миг она забыла о прожитых годах. Анастасия Трофимовна с улыбкой благодарила всех, кто ее поздравил, и делилась с гостями своими воспоминаниями.

В Пинском районе проживают четыре долгожительницы, которые перешагнули 100-летний рубеж. Это Анастасия Трофимовна Хвесковец из деревни Выжловичи, Франтишка Ивановна Щука из деревни Мокрая Дубрава, Мария Прокофьевна Близнюкович из деревни Плещицы и Анна Фоминична Ермак из деревни Черново-2.

Анна ВЛАДИМИРОВА.

Фото автора.