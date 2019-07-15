Транспортная инспекция напомнила водителям о том, где узнать информацию о платных участках дорог в Беларуси

Источник материала: Полесская правда

Начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк, дал рекомендации водителям о проезде по платным автомобильным дорогам республики.



— В приграничных зонах, на автомобильных пунктах пропуска установлены информационные щиты – дорожные знаки индивидуального проектирования с указанием платных сегментов дорог Беларуси и категории транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате.

На автомобильных пунктах пропуска с высокой интенсивностью движения, дополнительно установлены информационные щиты – дорожные знаки размером 3×6 метров, выполненные на световозвращающей плёнке, с указанием платных сегментов дорог Беларуси, категорий транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате, и расстояния до ближайшего пункта обслуживания клиентов BelToll.

Подробный список участков платных дорог находится на сайте http://www.beltoll.by/

Всю информацию о категориях транспортных средств, в отношении которых установлена плата за проезд, и действующих тарифах по требованию пользователей платной дороги предоставляют обслуживающие организации.

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