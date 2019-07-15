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Транспортная инспекция напомнила водителям о том, где узнать информацию о платных участках дорог в Беларуси
16.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк, дал рекомендации водителям о проезде по платным автомобильным дорогам республики.
На автомобильных пунктах пропуска с высокой интенсивностью движения, дополнительно установлены информационные щиты – дорожные знаки размером 3×6 метров, выполненные на световозвращающей плёнке, с указанием платных сегментов дорог Беларуси, категорий транспортных средств, на которые распространяются обязательства по оплате, и расстояния до ближайшего пункта обслуживания клиентов BelToll.
Подробный список участков платных дорог находится на сайте
Всю информацию о категориях транспортных средств, в отношении которых установлена плата за проезд, и действующих тарифах по требованию пользователей платной дороги предоставляют обслуживающие организации.
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