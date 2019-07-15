Как быть если дерево мешает

Источник материала: Газета Авангард

Зачастую в своих письмах в редакцию и комментариях в социальных сетях читатели не только делятся своими наблюдениями, но и задают актуальные для них вопросы. Не так давно, после урагана, пронесшегося по территории района и повредившего многие объекты, пришлось столкнуться с проблемой аварийных деревьев.





Приходится признать, что деревья несут не только зелень и радость людям, но и опасность для здоровья и сохранности их имущества. Забывать не стоит о тех случаях, когда из-за обломившейся ветки люди получали травмы. Еще чаще, и особенно в периоды таких, как сейчас, сезонных дождей и сильных ветров, жертвами подгнивших и неостриженных деревьев становятся автомобили, что тоже малоприятно. За комментариями по поводу того, как же избавиться от аварийных и представляющих опасность деревьев, мы обратились к заинтересованным службам.

На сельских территориях на выдачу заключений о признании дерева опасным уполномочен ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», в черте города – КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Помимо этого, коммунальная служба имеет право на выдачу заключений о подтверждении обстоятельств, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, и признании дерева опасным на территории города Буда-Кошелево, на осуществление пересадки объектов растительного мира, на проведение работ по отделению от деревьев, кустарников их частей, не влекущих утраты жизнедеятельности этих деревьев, на осуществление обращения с объектами растительного мира, произрастающими в границах земельных участков или водных объектов, не предоставленных юридическим лицам или гражданам в городе Буда-Кошелево; на содержание озелененных территорий общего пользования, расположенных на землях общего пользования города Буда-Кошелево. Также определенной долей полномочий в этой теме обладает районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Виталий Пантелеенко, председатель Уваровичского сельского исполнительного комитета:

– Население не имеет права спиливать деревья без разрешения сельисполкома, если они не являются аварийно-опасными, за исключением деревьев, находящихся на зарегистрированном земельном участке гражданина. По сигналу граждан о том, что дерево представляет опасность, комиссия в составе председателя сельисполкома и двух депутатов визуально обследует данный объект на предмет аварийности и ветхости. Смотрим, чтобы рядом не было линий электропередачи, других опасных объектов, чтобы люди не причинили вред себе и другим. Затем направляется письмо в ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» с просьбой обследовать дерево. Обычно такие вопросы решаются быстро: в 30-дневный срок со дня отправления письма выносится решение о разрешении или отказе на удаление.

Андрей Пешко, инженер-лесопатолог ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»:

– В случае удаления деревьев, находящихся в ненадлежащем состоянии, заинтересованное физическое лицо обращается по данному вопросу в письменной форме к уполномоченному юридическому лицу (в городе это районный исполнительный комитет, на сельской территории – сельисполком), которое направляет заключение с приложением схемы размещения деревьев и копии обращения землепользователя, на участке которого расположены деревья. Последний получает разрешение на удаление и осуществляет удаление деревьев, находящихся в ненадлежащем, но не аварийном состоянии.

Что касается аварийных деревьев, в этом случае заинтересованное физлицо (или землепользователь), на землях которого произрастают (произрастали) аварийные деревья, информирует уполномоченное юрлицо (специально уполномоченное местным исполнительным и распорядительным органом юрлицо в области озеленения либо юрлицо, ведущее лесное хозяйство), которое не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации, в присутствии землепользователя или его уполномоченного представителя проводит осмотр деревьев и при подтверждении признаков его аварийности оформляет соответствующее заключение, схему расположения аварийных деревьев и осуществляет их фотосъемку (на фотоматериалах должны быть представлены общий вид каждого аварийного дерева и признаки его аварийного состояния). Землепользователь (или его представитель) удаляет аварийные деревья только после получения им заключения. В течение 3 календарных дней после удаления аварийных деревьев землепользователь обязан направить в местный исполнительный и распорядительный орган уведомление с указанием причины удаления, местонахождения и количества аварийных деревьев с приложением копии заключения и схемы расположения.

Разрешение на удаление и пересадку не требуется в случаях строительства, если утвержденной в установленном порядке проектной документацией предусматриваются удаление, пересадка объектов растительного мира; удаления, пересадки объектов, расположенных в границах земельных участков, предоставленных им в частную собственность, пожизненное наследуемое владение; при ликвидации чрезвычайной ситуации или ее последствий, проведение которой невозможно без их удаления и пересадки.

Денис Буравков, начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

– В случае угрозы жизни и здоровью людей, остановки движения транспорта и загрязнения окружающей среды, необходимости проведения аварийно-спасательных работ диспетчер РОЧС обязан незамедлительно направить в район ЧС необходимые силы и средства. Но есть ряд обстоятельств, где РОЧС выполняет услуги по ликвидации деревьев на платной основе либо указывает, что гражданин или организация могут устранить угрозу падения дерева или ликвидировать упавшее дерево собственными силами либо с привлечением иных организаций.

Так, в случае падения дерева или угрозы падения на частном подворье диспетчер обязан разъяснить звонившему, что удаление и пересадка деревьев в границах участков, предоставленных в частную собственность, осуществляется гражданами самостоятельно. Уборка аварийных деревьев подразделениями по ЧС является платной услугой (стоимость услуги зависит от удаленности населенного пункта от поста РОЧС и объема выполненных работ). Также обратившийся гражданин может распилить и убрать дерево с привлечением на договорной основе иных организаций.

Если дерево упало на проезжую часть либо на полосу отчуждения дороги, незамедлительные меры по ликвидации последствий, возникших на дороге в результате чрезвычайных или иных ситуаций, снижающих безопасность дорожного движения, а также по эвакуации транспортных средств, поврежденных в результате ДТП, принимают дорожно-эксплуатационные и коммунальные службы. Органы и подразделения по ЧС переадресовывают сообщение в ГАИ и дорожную службу и участвуют в ликвидации ЧС, возникших на дороге в результате ДТП.

Если произошло падение дерева на территории населенного пункта либо объекта хозяйствования, уборка аварийных деревьев подразделениями по ЧС является платной услугой. Диспетчер обязан указать, что организация, на территории которой упало дерево, может распилить и убрать его самостоятельно либо с привлечением на договорной основе иных организаций. При этом необходимо в 3-дневный срок обратиться в местный исполнительный орган для фиксации факта падения дерева.

Также диспетчер должен разъяснить звонившему гражданину, что удаление и пересадка объектов растительного мира в населенных пунктах осуществляются на основании разрешения местного исполнительного и распорядительного органа. Разрешение не требуется при ликвидации ЧС или ее последствий, проведение которой невозможно без их удаления и пересадки. Также абоненту (юрлицу) рекомендовано представить в местный исполнительный и распорядительный орган заявление о необходимости удаления объектов растительного мира, в соответствии с которым местный исполнительный и распорядительный орган может создать комиссию для решения вопросов об удалении объектов растительного мира.

В случае падения деревьев на линии электропередач во избежание поражения электротоком деревья и их обломки с проводов ЛЭП снимают только работники энергослужбы (городские либо районные электрические сети), которые имеют соответствующий допуск. В случае падения дерева на ЛЭП, находящиеся на территории какой-либо организации, провода освобождают электрики этой организации, в дальнейшем сообщение переадресовывается в милицию для организации оцепления места и установления контроля за устранением возникшей ситуации.

Сколько придется заплатить за удаление дерева? Физлицу – от 30 до 200 рублей, для юрлиц стоимость начинается от 100 рублей. Цена зависит от диаметра, высоты и породы дерева, а также их количества. Конкретную стоимость можно узнать, позвонив по телефону 7-43-73.

Марина ЛУСЕВИЧ