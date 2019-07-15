Чтобы кожа не страдала. 10 недорогих масок, которые помогут пережить такое разное белорусское лето

Источник материала: Tut.by

Мы часто напоминаем вам о том, что отечественное лето — штука непостоянная. И когда сегодня за окном +35, а завтра — холодный порывистый ветер, определенно стоит быть в косметическом всеоружии. То есть иметь средства, которые спасут кожу от любой непогоды.

В самый разгар погодного непостоянства косметолог LADY собрала 10 проверенных масок, которые приведут лицо в порядок даже в том случае, если в июле выпадет снег. Все эти продукты можно купить в Беларуси по приятной цене — не дороже 15 рублей за штуку.

Витамины

Экстремально ветреная погода — одна из причин, по которым кожа вне зависимости от ее типа становится жертвой сухости и шелушений. Казалось бы, простой увлажняющей маски в подобной ситуации будет достаточно, но нет. Если предварительно не избавиться от шелушений, ороговевшие частички кожи будут вбирать в себя большую часть полезных веществ, не позволяя им проникнуть глубже. Так что сначала эксфолиация, потом — увлажнение и питание.

Vitamin B Real jel mask от Common labs совмещает оба этапа: в ней есть и атравматичный пилинг-диск с легкими кислотами, и тканевая маска, щедро пропитанная гелем-желе. В составе — провитамин В5, он же Д-пантенол, известный своими успокаивающими свойствами.





Если ваша кожа краснеет от любых прикосновений, о пилинг-дисках лучше забыть. Зато можно присмотреться к Juicy jelly mask с ананасом от Bielenda: она содержит в себе энзимы, которые обладают эффектом мягкой эксфолиации. Также в составе есть витамин С: он улучшает цвет лица, осветляет пигментацию и оказывает антиоксидантное воздействие.





Для тех, кто об отшелушивании позаботится самостоятельно, тоже есть вариант — увлажняющая тканевая маска Jelly vita hydrating от SNP. За улучшение состояния кожи здесь отвечает витамин Е: он способен успокоить лицо не только в непогоду, но и после косметологических процедур.





Алоэ

Редко вызывает аллергические реакции, хорошо увлажняет, успокаивает и даже разглаживает мелкие морщинки. Все это присуще экстракту алоэ — того самого растения, которое заботливо выращивали на подоконниках наши мамы и бабушки. Сегодня алоэ из комнатного цветка трансформировался в один из самых востребованных косметических ингредиентов. И не зря: далеко не каждый компонент приносит так много пользы и так мало вреда.

Маски с алоэ — отличный вариант для нашего лета: не слишком насыщенные по текстуре, они будут одинаково комфортны и в жаркий день (особенно после похода на пляж), и в ветреный, и в дождливый. Из недорогих вариантов нам нравится мгновенно увлажняющая маска от Eveline и успокаивающая маска в формате саше от Vichy.













Гидрогель

Гидрогелевые маски в представлении не нуждаются: благодаря корейским патчам этот формат знаком практически каждой девушке. Сверхзадачи перед гидрогелем ставить не нужно: максимум, который вы от него получите, — это увлажнение, охлаждение и успокоение кожи. Если перед нанесением подержать такую маску в холодильнике, можно бонусом получить лимфодренажный эффект.

Мы любим корейские гидрогелевые маски — например, Agave cooling от Petitfee или Marine aqua collagen solution от Nature republic. Обе маски состоят из двух частей для лучшего прилегания к коже.













Гиалуроновая кислота

Компонент, который сейчас добавляют практически во все увлажняющие маски, кремы и сыворотки. Он, как и алоэ, редко провоцирует раздражение, в силу чего отлично подходит для любого типа кожи.

Факт, который стоит знать об этом ингредиенте: чаще всего производители используют в своих средствах именно высокомолекулярную гиалуроновую кислоту. То есть ту, которая увлажняет кожу на поверхности, не проникая внутрь. Хорошо это или плохо? Зависит от того, какие задачи должен решать косметический продукт. Если спасать кожу в экстренной ситуации — отлично.

Мы рекомендуем присмотреться к кремовой маске Hydraphase intense в саше от La Roche-Posay, тканевой с лавандой от LuLuLun или же к гелевой супергидратирующей криомаске от BioWorld. Все три хороши, выбирайте ту, которая ближе вам по текстуре.











