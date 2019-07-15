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В Бобруйске BMW сбил женщину на тротуаре

16.07.2019 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бобруйске BMW сбил женщину на тротуаре
МЧС Республики Беларусь

О произошедшем вчера вечером МЧС уведомил очевидец. 

Водитель БВМ-525 не справился с управлением и наехал на пешехода, который был на тротуаре. Чтобы достать женщину 1969 года рождения из-под машины, понадобилась помощь спасателей. Работники МЧС использовали пневмоподушку.

Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в реанимацию УЗ «Бобруйская центральная больница», её состояние оценивается как тяжелое, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Машина получила серьезные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

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Авария произошла в Бобруйске на перекрестке Георгиевского пр-та и ул. Володарского.
 
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