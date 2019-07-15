Как с нуля запустить мощный завод по производству моторов - всего за 8 месяцев. История «МАЗ-Вейчай»

Источник материала: Tut.by

Белорусско-китайский завод «МАЗ-Вейчай» был построен за восемь месяцев, причем с нуля, а на не освоенной ранее площадке. Сейчас в планах предприятия выпускать 20 000 двигателей в год, амбициозно наращивать экспорт и окупить инвестиции за пять лет.

Достичь этого всего реально — благодаря тому, что завод зарегистрирован в индустриальном парке «Великий Камень» . У резидентов Парка есть большие льготы по уплате налогов и международные гарантии, что условия работы не поменяются. В рамках совместного проекта мы поехали на «МАЗ-Вейчай» и узнали все интересные подробности.

Александр Райчонок, заместитель директора «МАЗ-Вейчай»:





— Наш проект стратовал в 2017 году с формирования на Минском автомобильном заводе специальной рабочей группы. У предприятия не было собственного производства моторов. Одна из главных идей заключалась в том, чтобы построить совместную с китайской корпорацией Weichai компанию и обеспечить МАЗ двигателями.

В результате, был создан завод «МАЗ-Вейчай», причем в очень короткие сроки: меньше чем за год на стройплощадке в индустриальном парке «Великий Камень» появилось полноценное производство. Поделюсь подробностями, как удалось достичь такой эффективности.

Выбор места для регистрации

Изначально было решено, что завод будет построен в «Великом Камне». Причин несколько:

1. В Парке очень много льгот по уплате налогов: на недвижимость, на прибыль, на отчисления в ФСЗН, на дивиденды.

2. Защищенность для инвесторов. Белорусское законодательство еще молодое и постоянно меняется. Тогда как резиденты Парка могут быть уверены, что никаких серьезных изменений с их проектом не произойдет — тут действует особый международный правовой режим. Поэтому, например можно взять в долгосрочную аренду земельный участок и планировать развитие бизнеса на десятки лет вперед.

3. Удобная логистика: центр Беларуси, близость к аэропорту и международным магистралям. Рядом с Парком — Минск, где работают основные потребители.





Отсюда, из центра страны, легче доставлять продукцию. Одновременно на завод можно быстро доставить любой груз. Здесь планируют построить железную дорогу — это еще больше сэкономит время на погрузку и транспортировку продукции со склада.

4. Оперативное решение административных вопросов. Это касается не только этапа запуска проекта. Сейчас, когда мы уже работаем, все необходимые для работы документы мы также можем оформлять через администрацию Парка.

Например, если мне нужно зарегистрировать в ГАИ автомобиль предприятия, не нужно ехать в ГАИ Смолевичей (компании-резиденты Парка зарегистрированы и взаимодействуют с госорганами Смолевичского района) — наоборот, оттуда ко мне приезжают нужные специалисты.

Выбор места для строительства





Участок для строительства мы выбирали сами. Смотрели, чтобы над ним не проходили взлетно-посадочные полосы, это было очень важно для китайской стороны.

Еще одно требование: офисные здания должны располагаться строго на юг. Возможно, это китайские традиции. Но немаловажно здесь то, что свет из окна падает на рабочее место почти весь день. Нужно реже, чем обычно, включать элекричество. Белорусские специалисты также внимательно изучали будущий участок - он поднят высоко над дорогой. Перепады составляют до 8 метров.





Сейчас на площади в 3,6 гектара расположено несколько зданий:

Сборочный конвейер

Линия покраски

Склад

Испытательная станция. Там стоит специальная камера, куда помещают двигатель для тестов. Мотор работает в режиме реального времени: снимаются все показания на компьютере. Операторы контролируют процесс, гляда в мониторы

Мы начали строить завод в апреле 2018 и закончили его уже в ноябре. Восемь месяцев — короткий срок. «Один специалист на заводе должен делать несколько работ», «Работай один день — как за два» — можно вспомнить несколько принципов, которые любят повторять китайские партнеры.

Что еще помогло выполнить строительные работы в срок:

1. Выбор поставщиков оборудования. У нас было два важных условия: соответствие техническому заданию и соблюдения сроков поставки — до августа 2018. Отмечу, что далеко не все компании смогли его выполнить.

2. Участие администрации Парка: нам быстро создали всю необходимую инфраструктуру (подъездные пути, подключение к электрическим сетям, водоснабжению и прочее).





Что сейчас происходит на заводе

Сейчас продолжается пуско-наладочный процесс: мы проверяем установленное оборудование, производим пробные партии двигателей. Полноценно конвейер заработает уже в этом году.

На нынешнем начальном этапе объем производства составит 10 тысяч нескольких моделей двигателей в год. При работе на полную мощность — 20 000 двигателей стандарта Евро-5 в год — производство должно выйти через несколько лет. По бизнес-плану до 2026 года проект должен стать окупаемым.





Сейчас все детали на завод поставляет китайская сторона — здесь будет происходить только сборка. Затем производство будет переходить на локализацию, это поизойдет в два этапа. Начнем с собственного выпуска внешних элементов двигателя, затем — внутренних.

Планы по развитию у нас очень большие:

50% продукции будем поставлять на МАЗ

30% производить на экспорт в Россию, Украину, Казахстан, остальное — в другие страны

Уже сейчас первые образцы двигателей представляем на выставках — например, недавно проходил промышленный форум в Москве. Конечно, нам интересно долгосрочное партнерство: двигатель это внутренняя часть машины. И производить его мы должны с учетом дизайна и технических характеристик конкретных моделей.

Продукцию мы планируем продвигать при поддержке «Вейчай». По договору, у нас есть преимущественное право продажи. Это значит, что если на белорусском рынке захотят купить производимый нами двигатель — то только у нас. Компания «Вейчай» не сможет его продать из Китая.





Первые результаты

Есть ли экономический эффект? Я как наемный сотрудник чувствую его по уменьшению подоходного налога.

Эффект есть и в том, что создаются рабочие места. Сейчас у нас работает 45 человек. При двухсменном режиме планируется увеличить численность до 140 сотрудников.

Также мы хотим создать свободную таможенную зону внутри предприятия. Это позволит нам ввозить для внутреннего потребления из-за рубежа детали и оборудование без уплаты таможенных пошлин и НДС. Например, комплектующие для сборки двигателя, пуска и наладки - они привозятся из Китая.





Чем китайский и белорусский бизнесы выгодны друг другу

Чем выгодна Беларусь для Китая? В создание завода инвестировано $ 20 млн, из них 70% — доля китайской стороны.

Совместные предприятия дают Китаю каналы для закрепления на внешнем рынке и продвижения своей продукции. Есть возможность создавать продукты с более высокой добавленной стоимостью.

Что могут получить белорусские партнеры? Помимо совместной экономической выгоды, мы перенимаем опыт ведения бизнес, подготовки кадров.

Если, например, какой-то белорусский завод идет на внешний рынок, то как правило делает это в одиночку. И иногда получается, что ему в чужой стране тяжело что-то наладить, сделать. А когда «Вейчай» заходила на белорусский рынок, они приглашали белорусские компании, юристов, налоговых консультантов: изучали рынок, законодательство. И в момент, когда было принято решение о создании предприятия, уже были понятны многие особенности. Например, в Беларуси не нашлось специалистов, которые могут обслуживать китайскую продукцию. И был заключен договор с профильным колледжем в Минске о том, что он будет готовить кадры для работы у нас. В колледже была создана суперсовременная лаброратория, из Китая приехали преподаватели.

Сейчас во всем Китае производители делают большой акцент на сервисное обслуживание. Пожалуй, это главная задача крупных китайских заводов — наладить не только выпуск продукции, но и обеспечивать ее качественное обслуживание Поэтому предъявляются все более высокие требования к квалификации работниковв.

Что получают резиденты «Великого Каменя»

Комментарий администрации Парка





— «Великий Камень» — международная площадка, мы приветствуем капитал из любой страны. Здесь уже работают компании из Китая, Беларуси, Америки, Германии, России.

Пакет льгот, поддержка, которую мы предоставляем, не зависит от региона: мы одинаково подходим как к белорусским бизнесам и инвесторам, так и к любым иностранным. Поддержка, о которой заявляет Парк, — это не просто слова, мы доказываем их практикой.

Возьмем пример с заводом «МАЗ-Вейчай». Он был построен и запущен с нуля за короткое время. Такие темпы очень стремительны даже для Китая. Не говоря уже о Беларуси и соседних странах, где по общему законодательству только земельные вопросы можно решать полгода, а то и больше.

Правовой статус Парка позволяет решать многие вопросы гораздо быстрее — буквально за несколько дней. Например те, что связаны с инфраструктурными услугами:

• Выделение земельного участка, заключение договоров на землю

• Выдача ТУ, подключение к инфраструктуре (электричество, водоснабжение, канализацию)

• Создание временных подъездов, расчистка зеленых насаждений и пр.

У Парка очень много полномочий и по решению таких вопросов, как выдача разрешений на проектно-изыскательские работы, строительство, привлечение иностранной рабочей силы. В совокупности это помогает быстро запускать в Парке перспективные бизнес-проекты.

Экономические льготы. Вот стимулы, которые сейчас и в дальнейшем будут поддерживать работу завода:

Таможенные льготы — например, оборудование, которое привозится из-за рубежа, освободится от уплаты таможенной пошлины, НДС, других сборов

Освобобждение от налога на прибыль. Когда завод «МАЗ-Вейчай» начнет функционировать и получит сертификат собственного производства, он не будет платить этот налог

Экономия на зарплатах в 2−2,5 раза. Особый порядок отчислений в ФСЗН позволяет работодателю оптимизировать затраты на зарплаты, повышать социальный пакет, появляется возможность для дополниельных бонусов и премий

У самих работников подоходный налог составляет всего 9%

Освобождение от уплаты налога на дивиденды в течение 5 лет — с момента принятия решения о распределении дивидендов.

Индустриальный Парк полностью освобождает инвесторов от уплаты налога на землю и недвижимость.

Инвестор не сдерживается в строительстве каких-то зданий, сооружений, необходимых для полного цикла производства.





Немаловажную роль сыграло и само расположение Парка, близость к Минску и Смолевичам. Это позволяет привлекать трудовые ресурсы, научных специалистов, от которых отказались крупные промышленные гиганты с учетом оптимизации их процессов. В Парке появляются вакансии для таких работников.

Проект в Парке запущен. Что дальше?

По сути, когда перед началом строительства земельный участок сдается в эксплуатацию, к нему уже проложены дорога, коммуникации: газ, оптоволокно, канализация.

Если во время работы понадобятся дополнительные мощности —

мы гарантируем, что на тот момент, когда это будет надо инвестору, все будет сделано.

То есть, Парк подстраивает планы по строительству технических коммуникаций под конкретные проекты. Иногда мы даже помогаем решить вопросы с временным электроснабжением или подъездными дорогами. Это тоже важно на этапе начала строительства.

Мы очень заинтересованы получать обратную связь от резидентов Парка. Каждый квартал встречаемся с их руководителями и общаемся через прямой диалог. Обсуждаем проблемные вопросы. Например, недавно одна из компаний рассказала, что ей нужны дополнительные парковочные места — не на территории завода, а рядом. Когда будет нанято большое количество работников, им будет так удобнее перемещаться.

Плюс есть возможность в электронном виде подать свои предложения или жалобы, если кто-то из сотрудников Администрации некачественно обслужил резидента или не дал полные консультации. Этому уделяется очень большое внимание

Мы также видим, что у работников парка есть спрос на социальную инфраструктуру: жилье площади, магазины. Сейчас например достраивается дом, в котором будут квартиры в том числе и для сотрудников «МАЗ-Вейчай».