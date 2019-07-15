Чалый не верит в успех БАТЭ за 90 минут, Герчиков ставит на «Пяст». Битва прогнозистов

Источник материала: Tut.by

17 июля БАТЭ проведет ответный матч против польского «Пяста» в отборе к Лиге чемпионов. В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый предлагает рискованную ставку на проход БАТЭ, а спортивный комментатор Дмитрий Герчиков соглашается с Чалым, говоря о недостатках борисовчан, но не верит в их победу в основное время. Журналист Кирилл Клименков угадывает результат горного зачета на «Тур де Франс».

Чалый называет атаки БАТЭ простыми, а центр обороны — проблемной зоной

Событие: ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Пяст» — БАТЭ.

Ставит — Сергей Чалый, автор и ведущий программы «Экономика на пальцах» на TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Повторный матч между «Пястом» и БАТЭ завершится с тем же счетом, что и неделю назад в Борисове, — 1:1 в основное время, — полагает Сергей. — Первая игра показала, что польский чемпион — хорошо организованная команда. Физическая форма футболистов «Пяста» позволяла им переигрывать БАТЭ до тех пор, пока хватало сил, то есть на протяжении первого тайма. На этом отрезке поляки должны были забивать больше, чем один гол. Дальше — да, подсели, и у борисовчан стали появляться шансы в атаке.

По-моему, очевидно, что БАТЭ пропустит и в гостях. Потеря центрального защитника Егора Филипенко из-за травмы вынуждает главного тренера Алексея Багу искать новые решения. Так вот, на фоне сопротивления не самого сильного оппонента, коим является «Торпедо-БелАЗ», в субботу борисовчане пропустили после удара на подступах к штрафной площади как раз из центральной зоны. Оттуда же придется гол от «Пяста» в Гливице. Я практически уверен в этом.

Читать прогноз дальше БАТЭ испытывает проблемы с завершением атак. Три гола из четырех в ворота «Торпедо-БелАЗ» являются прямым следствием ошибок обороны жодинцев, и только один гол — гол Станислава Драгуна — интересен тем, что Стас сыграл на опережение и здорово переправил мяч в ворота. Рассчитывать, что также будут ошибаться игроки «Пяста», не приходится.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Тактические возможности БАТЭ невелики. БАТЭ может забить «Пясту» после розыгрыша штрафного или после удара из-за пределов штрафной, то есть в результате чего-то простого. Есть шанс на удачное продолжение после забега вдоль боковой линии и навеса в штрафную. Дальние забросы на центрального нападающего, играющего спиной к воротам, в надежде на скидку мяча на фланг замедляют атаку. На выходе — пасы назад. А стройной игры в комбинационной атаке у БАТЭ нет, потому что в центре поля некому придержать мяч и выполнить обостряющую передачу, в чем так хорош был Александр Глеб. Судя по впечатлениям от матча БАТЭ с «Торпедо-БелАЗ», борисовчане не пытались «задавить» жодинцев, хотя могли, а моделировали взаимодействия под игру с «Пястом». Как я уже говорил, «Пяст» в первом тайме будет стремиться забить, а БАТЭ — не станет прижиматься к своим воротам, а станет активно прессинговать и пытаться быстро перейти из обороны в атаку. Во втором тайме пойдет плотная игра, а там любой фол соперника на своей половине поля может привести к стандартному положению. Хоронить БАТЭ не стоит, на чем настаивает и Бага . Я с ним согласен. После 1:1 в основное время в Гливице, считаю, БАТЭ добьется победы за счет опыта и лучшей физической готовности.



Футбол. Лига чемпионов УЕФА «Пяст» — БАТЭ: счет 1:1 в основное время Коэффициент — 6,30

Герчиков предвидит свободные зоны у БАТЭ из-за необходимости идти вперед и раскрываться

Событие: ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Пяст» — БАТЭ.

Ставит — Дмитрий Герчиков, спортивный комментатор.

Фото из личного архива Дмитрия Герчикова

— Мой прогноз — ставка на невысокий тотал: «Пяст» не проиграет в основное время и тотал меньше двух с половиной голов, — сразу обозначает Дмитрий. — Незавидный счет 1:1, оформленный неделю назад на «Борисов-Арене», вынуждает парней Алексея Баги искать гол у чужих ворот — то бишь идти вперед и раскрываться. На внутренней арене «желто-синим» так действовать привычно: большинство команд против чемпиона «паркуют автобус», закрываются и надеются сорвать джек-пот единственным стандартом или контратакой.

Польская же команда, наоборот, здорово прессингует уже на чужой половине поля, умело насыщает пространство в центре, разрывая линии соперников — и постоянно нацеливается на ворота. О том, сколь непривычно и дискомфортно борисовчанам было бороться с таким визави, лучше всего говорит стартовая четверть часа белорусского матча. В ту пору «Пяст» имел солидное преимущество — и несколько раз мог открывать счет. Более того, вплоть до большого перерыва поляки создали целую цепочку опасных моментов, но реализовать их не смогли.

Читать прогноз дальше В Гливице определенно у хозяев возможностей отличиться будет больше. Из-за удаления недельной давности в обойме БАТЭ нет системообразующего полузащитника Станислава Драгуна, который еще и забивать в последние месяцы наловчился аки форвард. Травма выкосила из рядов «желто-синих» основного центрального защитника Егора Филипенко. К тому же субботний матч против жодинского «Торпедо» потребовал 90-минутной вовлеченности в дела команды ее капитана Игоря Стасевича. К лидеру БАТЭ наверняка будет приковано особое внимание со стороны «Пяста», поскольку лучший футболист Беларуси-2018 сейчас, что называется, «жжет напалмом». Но если полузащитника «поддушат» (а это наверняка произойдет), то созидать Борисову будет архисложно — как бы ни старались Виллюм Тор Виллюмсон с Эрвейном Мукамом.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Плюс ко всему видится уязвимой и оборона «желто-синих». В пяти последних сражениях высшей лиги они пропускали трижды. Сейчас же — при необходимости забивать, а значит рисковать больше положенного — свободных зон за спинами Алексея Риоса и Александара Филиповича будет больше. «Пяст» же показал, что видеть и использовать свободное пространство поляки мастера. Тем не менее поляки не кажутся такими уж супергероями. Первенство у них еще не стартовало, а значит, физические кондиции далеки от оптимальных. Проигранный вдрызг на выходных суперкубок (1:3 в матче с «Лехией» из Гданьска. — Прим. ред.) говорит об уязвимости защиты Гливице. Да и то, как «Пяст» транжирил голевые моменты в течение недели, намекает на проблемы с досрочным оформлением победы поляков над Борисовом. А ведь есть еще и психологический фактор одной ошибки, которая может перевернуть соотношение сил в паре с ног до головы. И избегать ее постараются обе стороны, как бы кто ни промышлял атакой.



Футбол. Лига чемпионов УЕФА «Пяст» не проиграет и ТМ 2,5 Коэффициент — 2,08

Итальянец Чикконе финиширует в топ-3 горного зачета на «Тур де Франс»

Событие: «Тур де Франс» (велоспорт).

Ставит — Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— На второй неделе «Тур де Франс» велогонщики традиционно заедут на Пиренеи, где начнется борьба не только за общий зачет, но также за горную классификацию, — обращает внимание Кирилл. — Явного фаворита в сражении за « гороховую майку » нет. Никто не заявлял о намерениях выиграть ее, как Ришар Виранк ранее. Борьба будет открытой, и я советую обратить внимание на итальянца Джулио Чикконе.

Пока Чикконе располагается на третьем месте в горном зачете, уступая бельгийцам Тиму Велленсу и Томасу Де Гендту. Ни одного, ни второго нельзя назвать сильным горовосходителем. Им сложно будет противостоять легким горнякам в Альпах и на Пиренеях.

Читать прогноз дальше Единственным минусом Чикконе является то, что в общем зачете он находится довольно близко к лидерам. Это значит, что его могут не отпустить в групповые отрывы, которые будут собирать очки на горных вершинах. Впрочем, это изменится еще до субботнего пиренейского этапа, так как в пятницу гонщиков ждет гонка с раздельным стартом, по итогам которой Джулио наверняка вылетит из топ-10 общего зачета и будет уже не столь опасен для генеральщиков.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Затем Чикконе сможет отбираться в отрывы на горных этапах и собирать очки. А впереди останется еще очень много категорийных подъемов. Интересует ли итальянца этот зачет? Безусловно! Во-первых, Чикконе выиграл горную классификацию на «Джиро д`Италия» — первой супермногодневке сезона. Во-вторых, Джулио признался в интервью, что сражения за майку горного короля ему по душе. Коэффициент на победу Чикконе в этой классификации очень высок — 7,5. Выглядит заманчиво, так что можете рискнуть, но я советую подстраховаться и попробовать место в топ-3 за 2,5. Не исключено, что в битву за майку может включиться кто-то из топовых горняков, которые выпадут из борьбы за победу в общем зачете. Например, Рафал Майка, Варрен Баргий или Винченцо Нибали. Да и активного Джулиана Алафилиппа всегда нужно держать в уме. Чем еще интересен «Тур де Франс» с позиции ставок? Если речь идет об общем зачете, то можете поставить на победу Джерайнта Томаса. Пока что коэффициент на него равен 1,75, но он наверняка упадет после гонки с раздельным стартом. Успейте до нее. Эган Берналь в топ-3 за 2,10 — тоже достойный вариант. Поглядывайте за изменениями в командном зачете. Коэффициент 1,4 на победу испанского коллектива «Мовистар» — это все-таки маловато, но по ходу «Тура» ставка может меняться в ту или иную сторону. Если будет выше 1,7, то смело берите. У «Мовистар» будут заезжать высоко Найро Кинтана, Микель Ланда и Алехандро Вальверде. К тому же на «Туре» часто добиваются успеха отрывы на горных этапах, и «Мовистар» любит делегировать туда своих представителей. В играх с велоспортом учитывайте, что ставки на общий зачет часто недоступны во время этапов. Лучше смотрите коэффициенты в первой половине дня. Впрочем, в ближайшие дни горных этапов не будет, а это значит, что котировки на общий зачет и горную классификацию кардинально меняться не будут.



Велоспорт. Tour de France. Горная классификация Чикконе финиширует в топ-3 горного зачета Да — 2,50

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