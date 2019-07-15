В деревне под Слонимом бешеная лиса напала на людей: Мужчина заколол ее вилами





рассказывает «Газете Слонимской» 39-летний Дмитрий Децук. — Выбежал на улицу, вижу — точно лиса!» «Я сквозь сон слышу, что соседка кричит: «Лиса в курятник лезет! Помоги!» И спросонья не могу понять, что случилось, —«Газете Слонимской» 39-летний. — Выбежал на улицу, вижу — точно лиса!»





К тому времени животное уже успело напасть на собаку и забежать за сарай в малинник. Дмитрий попросил сына принести вилы.





«Лиса внезапно выбежала из малинника и прямо в прыжке напала на меня. Пришлось придавить ее к земле вилами и, к огромному сожалению, убить. Она явно вела себя неадекватно, не боялась, напала в открытую, не убегала», — рассказывает Дмитрий Иренушевич.





Мужчина позвонил председателю сельсовета. Через некоторое время на участок сельчан приехали ветеринарные врачи. Они забрали лису на экспертизу.





«Сказали, что отправят в Дятлово, чтобы узнать, была ли она бешеная, — говорит Дмитрий. — Собаку моей соседки усыпили, потому что лиса ее покусала. А мне врачи выписали уколы».









Через пару дней пришли результаты ветеринарной экспертизы: лиса все-таки была заражена бешенством. Жителям Деревной, которая находится вблизи лесов, «везет» на истории с дикими животными. Еще не совсем утихли страсти по так называемой чупакабре — то ли собаке, то ли волке — которая держала в страхе сельчан несколько месяцев, как дикие лисы повадились заходить в гости.





«Хорошо, что Дмитрий не испугался этой лисы и быстро с ней расправился, — говорит соседка Галина Ивановна. — Мы, женщины, точно бы ее не смогли убить. Она бы нам тут наделала бед!»



