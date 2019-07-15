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Спасали детей: на российском пляже найдены тела семерых человек

16.07.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На несанкционированном пляже в Якутске найдены тела семерых человек, среди погибших трое детей. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

Фото: Юрий Лашов / РИА Новости

По утверждению МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена находились 11 человек. Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их.

13 июля на не предназначенном для купания пляже в Яе умер заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков. Он погиб при попытке спасти тонущего школьника. Предположительно, они попали в водяную воронку, где большая глубина, и поэтому не смогли выбраться.


Ранее в Сочи отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Мальчик гулял по пирсу, на берегу его ждала бабушка. Когда ребенок дошел до середины пирса, его смыло волной. Мальчик находился в сознании.
 
 
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На несанкционированном пляже в Якутске найдены тела семерых человек, среди погибших трое детей. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике...
 
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