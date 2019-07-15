Спасали детей: на российском пляже найдены тела семерых человек

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По утверждению МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена находились 11 человек. Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их.





13 июля на не предназначенном для купания пляже в Яе умер заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков. Он погиб при попытке спасти тонущего школьника. Предположительно, они попали в водяную воронку, где большая глубина, и поэтому не смогли выбраться.









Ранее в Сочи отдыхающий из Краснодара спас ребенка, которого во время прогулки волной смыло с пирса в море. Мальчик гулял по пирсу, на берегу его ждала бабушка. Когда ребенок дошел до середины пирса, его смыло волной. Мальчик находился в сознании.







