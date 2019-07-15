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Сергей Гуренко вспомнил о сокрушительном поражении от "Зенита"

16.07.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться".



Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко вспомнил о сокрушительном поражении от "Зенита" (1:8) в матче квалификации Лиги Европы-2018/19, пишет pressball.by

По прошествии времени можете сказать, что это было — 1:8 в Питере после 4:0 в Минске?
Для меня самым странным было то, что до "Зенита" у нас очень долго не было матча, в котором ребята не выполнили бы установку. Мы за год проиграли всего три раза — дважды БАТЭ и сразу после "Зенита" — "Городее". Но даже в этих встречах выдерживали структуру игры. А в Питере развалились с первых минут. Меня зацепил только этот вопрос.
Нашли на него ответ?
Если бы начал в этом копаться, потерял бы команду. Нас не было бы ни в призерах, ни в еврокубках.

Судя по вашим словам, покопаться было в чем.
Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться, я считаю. У меня нет такого ресурса.


В вашей карьере — одно из самых запоминающихся событий?
Хочется, чтобы более запоминающихся со знаком минус и не было. Только я знаю, чего стоило это пережить.

Изменили бы что-то перед ответной игрой, представься такая возможность?
Единственное — поменял бы местами Швецова и Галовича в центре защиты. Одного правее, другого левее. На тот момент играли лучшие, что еще менять? "Зенит" в Минске не нанес ни одного удара в створ — очень показательно. Знал, что моя команда готова хорошо. Но почему не была выполнена установка, по сей день остается загадкой.

Дополнительные собрания перед матчем проводить, телефоны отнимать, тоже не стали бы?
Зачем? Поверьте, это глупости. Все идет от головы, от сердца, от каждого человека в отдельности.

Кому-то душу излили после ужасного поражения?
Внутри себя переварил. И даже игру ни разу не пересматривал. Никого не хочу обвинять, я и про "Газпром"-то сказал после матча в том плане, что у "Зенита" возможности выше, а не в том, в котором многие подумали. Просто остался вопрос, на который у меня нет ответа.


Вы ведь и сами, слышал, попали под подозрение у тогдашнего президента клуба Чижа?
Сказал сразу: готов к любым проверкам и детекторам, мне нечего скрывать, — цитирует Гуренко "Матч ТВ".

Фото: "Динамо" Минск.
 
Теги: Минск
 
 
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"Есть соответствующие органы и структуры. Если им это надо — должны разобраться".
 
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