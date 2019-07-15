Что самое омерзительное в лизоблюдстве: о прогибе Губерниева на «Славянском базаре»









Губерниев, который был одним из ведущих на открытии фестиваля, сделал такой комплимент президенту Беларуси:





— Отец, бацька! Боже мой, как это прекрасно звучит! — камеры в этот момент показали улыбающегося Александра Лукашенко.





Юлия Чернявская отреагировала на происшедшее так: так:





«Самое омерзительное в лизоблюдстве – захлебывание искренними эмоциями. Взрыв любви со слезами на глазах (пусть даже любовь эта из глубин души: бывает, наверно, и такое). Публично продемонстрированный взрыв.





Ну, скажите: «Уважаемый господин президент», если вам так хочется. Но вот это: «Отец, бацька! Боже мой, как это прекрасно звучит!»...





Когда-то вся империя так захлебывалась. «Ваше величество, царь-батюшка». Потом был «наш родной отец народов». После 1956 года ничего подобного не наблюдалось даже в СССР: «Дорогой Никита Сергеевич» да «дорогой Леонид Ильич» – это максимум официально востребованной теплоты к власти. Но истерическая любовь к сильным мира сего даже тогда была моветоном...





Власть – не отец, не мать, не семья. Слабо себе представляю, что можно было бы так обратиться к Ангеле Меркель. Или к ее величеству Елизавете II. («Мама королева, как это прекрасно звучит!»). Они бы не поняли и вежливо сделали бы вид, что не заметили вашего промаха. Власть не для любви создана.









Максимум, который может хотеть от нас власть, – исполнение законов и указов. Но мы упреждаем ее надежды на нашу любовь своими истерическими признаниями, и в следующий раз от нас уже будут ждать именно этого. Нет, даже не этого – а большего, более цветистого и выспреннего...





Лизоблюдство – всегда собственная инициатива. Так мы сами расширяем сферу подхалимажа. До гротеска. До нелепости. До полной потери своего я. И – что хуже всего – делаем это вне требований сверху, а всецело для собственного удовольствия (корыстного или даже бескорыстного – и так, и сяк бывает)...»



