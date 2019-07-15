На постсоветском пространстве новый политический тренд — Москва пытается влиять на судьбу экс-президентов

Кочарян был президентом Армении 10 лет, с 1998 года по 2008 годы. После стал членом совета директоров российской инвестиционной компании «АФК Система» (подконтролен Владимиру Евтушенкову).





После прихода к власти Пашиняна на революционной волне, в июле 2018 года Кочарян был арестован на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Тогда погибли 10 человек.





В августе 2018 года российский президент Владимир Путин звонил находящемуся под следствием Кочаряну, чтобы поздравить его с днем рождения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.





В июне этого года посол России в Армении Сергей Копыркин посетил Кочаряна перед третьим арестом. Посол был вызван в МИД Армении для беседы «о невмешательстве во внутренние дела».









Тем временем в Кыргызстане разворачивается подобный сценарий.





AKИpress , 11 июля президент Кыргызстана Жээнбеков по «ранее заложенной традиции» по возвращению из Швейцарии «заглянул» в Кремль к Путину. Последний сказал, как и во время встречи в Сочи в феврале этого года, Кыргызстан и Россия будут обсуждать вопросы интеграции. Другой информации не было. Как пишет, 11 июля президент Кыргызстана Жээнбеков по «ранее заложенной традиции» по возвращению из Швейцарии «заглянул» в Кремль к Путину. Последний сказал, как и во время встречи в Сочи в феврале этого года, Кыргызстан и Россия будут обсуждать вопросы интеграции. Другой информации не было.





Однако эта встреча породила много разговоров и слухов на фоне осевшего в своем в доме в Кой-Таше экс-президента Атамбаева. Пока ситуация в Кой-Таше вялотекущая — появились политические выступления, прошел концерт. Но Атамбаев уже получил две повестки от органов дознания. Однако их проигнорировал. Его адвокат Сергей Слесарев сообщил, что действия следствия являются незаконным, так как его клиент обладает иммунитетом от уголовного преследования.





Вчера Атамбаев заявил, что не намерен покидать страну, однако не исключил возможности ухать "на день или два".





«Я из своей страны куда-то улетать не собираюсь. Может быть, слетаю куда-нибудь на день-два. Но для этого нужны определенные возможности и условия. Если у меня такой момент, то я, возможно, куда-то и слетаю. Но пусть никто не надеется, что я улечу из Кыргызстана и дам свою страну уничтожать дальше. Это моя страна, моя родина. И я здесь буду всегда», — сказал он.









На вопрос, кто из известных зарубежных политиков его поддерживает, он ответил, что такой вопрос нужно спрашивать не у него.





«Этот вопрос не ко м нужно у них спрашивать. Я бы не хотел на эту тему говорить, потому что есть такие вещи, о которых нельзя говорить», - сказал Атамбаев. Что касается России, то Атамбаев признал, что да - в России друзей много.



