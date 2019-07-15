В Минске построят Санкт-Петербургский квартал на ул. Семашко





рассказал заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»заместитель главы администрации Московского района





— Новый жилой квартал будет возведен в границах ул. Семашко и Петровщины. В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м, — подчеркнул В. Танкевич.





Возводить новый квартал будет УКС «Запад». Здесь вырастет около 63 тыс. кв. м жилья — девять домов. Комплекс будет включать три паркинга, детский сад. Построят и новую дорогу.





Фото предоставлено УКС «Запад»



