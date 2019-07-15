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В Минске построят Санкт-Петербургский квартал на ул. Семашко

16.07.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начало строительных работ по возведению нового жилого района, именуемого Санкт-Петербургским кварталом, запланировано на четвертый квартал 2019 года.


 
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал заместитель главы администрации Московского района Владимир Танкевич.

— Новый жилой квартал будет возведен в границах ул. Семашко и Петровщины. В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м, — подчеркнул В. Танкевич.

Возводить новый квартал будет УКС «Запад». Здесь вырастет около 63 тыс. кв. м жилья — девять домов. Комплекс будет включать три паркинга, детский сад. Построят и новую дорогу.

Фото предоставлено УКС «Запад»
 
Теги: Минск
 
 
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Начало строительных работ по возведению нового жилого района, именуемого Санкт-Петербургским кварталом, запланировано на четвертый квартал 2019 года.
 
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