|
В Минске построят Санкт-Петербургский квартал на ул. Семашко
Источник материала: Партизан
Начало строительных работ по возведению нового жилого района, именуемого Санкт-Петербургским кварталом, запланировано на четвертый квартал 2019 года.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
— Новый жилой квартал будет возведен в границах ул. Семашко и Петровщины. В августе завершим подготовку проектно-сметной документации по объекту, после она уйдет на экспертизу. Осенью приступим к подготовительному этапу — будет осуществляться вынос инженерных сетей. Все основные работы по строительству начнутся в 2020-м, — подчеркнул В. Танкевич.
Возводить новый квартал будет УКС «Запад». Здесь вырастет около 63 тыс. кв. м жилья — девять домов. Комплекс будет включать три паркинга, детский сад. Построят и новую дорогу.
Фото предоставлено УКС «Запад»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало строительных работ по возведению нового жилого района, именуемого Санкт-Петербургским кварталом, запланировано на четвертый квартал 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)