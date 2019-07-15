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В Украине вступил в силу языковой закон

16.07.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два месяца назад документ, который определяет украинский единственным государственным языком, был опубликован в газете Голос Украины.

В Украине во вторник, 16 июля, вступил в силу закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, пишет korrespondent.net
Закон определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский и его использование обязательно в органах государственной власти.
 
Документ обязывает должностных лиц владеть государственным языком и пользоваться при исполнении служебных обязанностей.
 
Также применение украинского языка является обязательным в образовании, медицине, в сфере обслуживания потребителей, во время публичных мероприятий, в рекламе на телевидении и других публичных сферах.
 
Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.
 
 
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Два месяца назад документ, который определяет украинский единственным государственным языком, был опубликован в газете Голос Украины.
 
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