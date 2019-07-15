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По книге президента Туркменистана нашли клад

16.07.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На месте исторического города Мехне, который описан во втором томе книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», исследователи обнаружили старинные монеты, передает Хроники Туркменистана.



В Мехне, по данным средневековых летописцев, было несколько базаров, караван-сараев и мавзолей суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра, известного в народе как Мяне баба.

По данным издания, «во время археологической расчистки пола в интерьере мавзолея исследователи обнаружили горстку монет». Всего найдена 91 серебряная монета, на 47 из них имеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 монетах прочитывается имя Аргун.


Напомним, что второй том книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» вышел в свет 21 сентября 2018 года.

Первый том был презентован 9 октября 2017 года. Название произведения стало девизом 2018 года, презентации прошли в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии. По книге сняли фильм и поставили пьесу, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.
 
 
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На месте исторического города Мехне, который описан во втором томе книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути»,...
 
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