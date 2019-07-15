По книге президента Туркменистана нашли клад









В Мехне, по данным средневековых летописцев, было несколько базаров, караван-сараев и мавзолей суфийского шейха Абу Саида Абул Хайра, известного в народе как Мяне баба.





По данным издания, «во время археологической расчистки пола в интерьере мавзолея исследователи обнаружили горстку монет». Всего найдена 91 серебряная монета, на 47 из них имеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 монетах прочитывается имя Аргун.









Напомним, что второй том книги «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» вышел в свет 21 сентября 2018 года.





Первый том был презентован 9 октября 2017 года. Название произведения стало девизом 2018 года, презентации прошли в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии. По книге сняли фильм и поставили пьесу, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.