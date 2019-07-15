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Что известно о двойном убийстве в Осиповичах

16.07.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Осиповичском микрорайоне Черёмушки обнаружены два трупа. Мужчины были застрелены в ночь на 13 июля.

Жертвы были родственниками: дядя и племянник. Сергею было 49 лет, его племяннику Антону — 26. Тело Сергея нашли со связанными руками, пишет блогер NEXTA. Возможно, в него стреляли через подушку, чтобы выстрел был не таким громким.


Антону было 26 лет. 
Сергей работал дворником в местной школе-интернате. Его племянник не имел постоянного места работы, к тому же был ранее судим.

Начали искать убийцу. Рассказывают, что по микрорайону поздно вечером ходили милиционеры с фотографией подозреваемого, опрашивали местных жителей.
Как сообщил Следственный комитет, подозреваемого все же задержали. Это 30-летний Роман Павлюк, рабочий местного завода.


Роман Павлюк

Он вырос в неблагополучной семье. Отца лишили родительских прав, опекуном был старший брат Романа. Впоследствии Роман женился — при этом сменил свою фамилию Счеснович, взял фамилию жены — Павлюк. Позже они развелись, но фамилию Роман оставил.

«Я с ним так уж плотно общения не поддерживала. Но, кажется, нормальный парень, — рассказала «Нашей Ниве» вдова брата Романа. — Выпивал ли? Ну… Как все».

В последнее время Роман работал на заводе транспортного машиностроения. Ранее — поваром в местном ресторане «Пролеска».

«Проблем с ним никогда не было. Стоял на выпечке: беляши, чебуреки, пиццы. На работе не пил», — вспомнили в ресторане.

В последнее время Роман жил с женщиной по имени Инга. Но буквально неделю назад они разъехались.

«В ту ночь мужчины компанией сидели у Сергея, дяди. Был дядя, его племянники Антон и Максим, а также Роман Павлюк. Потом сходили «за догоном» в ночник. Роман снимал квартиру — пошли к нему. Затем Роман почему-то отправил Максима домой. Остались Антон с дядей», — рассказала знакомая Романа Павлюка.

Видимо, трое мужчин вернулись домой к Сергею.

Туда утром и пришел второй племянник, Максим. Он и нашел тела своих дяди и брата, вызвал милицию.

Романа Павлюка задержали.

Из какого оружия он мог застрелить двоих мужчин, пока неясно. Сожительница Романа говорит, что никогда не видела оружия в доме. 

Среди знакомых Романа ходят слухи, что использовались самодельные пули. Может быть, и оружие было самодельным?

Еще один вопрос — что стало причиной убийства?

Знакомые Романа и его сожительница только пожимают плечами: мол, о каком бы то ни было конфликте между мужчинами они не знают.

«Роман того дядьку уважал. У него бы рука не поднялась такое совершить.


С Антоном они дружили с детства. У Романа мать умерла, с отцом были проблемы. Какое-то время тогда Роман даже жил у Антона. К матери Антона относился как к своей.

Мать Антона даже сама теперь говорит, что Роман на такое не мог пойти», — рассказала «Нашей Ниве» знакомая Романа.
 
 
Ссылка на источник 24
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В Осиповичском микрорайоне Черёмушки обнаружены два трупа. Мужчины были застрелены в ночь на 13 июля.
 
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