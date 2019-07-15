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Андрей Аршавин: я против натурализации. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии
Источник материала: Партизан
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался против натурализации иностранных футболистов для его национальной команды.
"Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме. Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой. Поэтому я против натурализации в российском футболе", —
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Андрей Аршавин: я против натурализации. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался против натурализации иностранных футболистов для его национальной команды.
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