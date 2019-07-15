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Самая масштабная в истории Польши операция: ищут пятилетнего мальчика. Почти неделю

16.07.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Его папу сбил поезд, а ребенок пропал.

В Польше пятый день продолжаются поиски пятилетнего Давида Жуковского. Это самая масштабная в истории Польши поисковая операция, пишет Радио Польша.

В среду, 10 июля, около полуночи мать мальчика сообщила о его пропаже. По информации полиции, отец Давида забрал его из дома в Гродзиске-Мазовецком. Вскоре мужчину нашли мертвым — его сбил поезд. Полиция допускает, что он покончил жизнь самоубийством.

На основании показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения полицейские воссоздали маршрут, по которому передвигался отец ребенка, и тщательно осмотрели почти 4 тысячи га.

В понедельник, 15 июля, полицейские изменили стратегию розыска: они приступили к тщательному анализу собранной информации, обследование территории не проводится.

Представитель комендатуры полиции Варшавы Сильвестр Марчак подчеркивает, что для планирования дальнейших действий необходим точный анализ уже собранной информации.
 
 
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