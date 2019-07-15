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Неймар заявил, что покидает ПСЖ

16.07.2019 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.


flickr.com

15 июля у 27-летнего бразильца состоялась встреча со спортивным директором парижан Леонардо. Функционер пытался уговорить Неймара остаться в клубе. Тем не менее, форвард заявил, что собирается покинуть ПСЖ. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является возвращение в «Барселону», пишет nn.by
 
 
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Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sports.
 
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