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Ассанж вмешивался в выборы США, находясь в посольстве Эквадора

16.07.2019 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель WikiLeaks лично руководил публикацией компрометирующей информации, оказавшей влияние на избирательную кампанию, утверждает CNN.



Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из посольства Эквадора в Лондоне лично руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе оказавшей влияние на избирательную кампанию в США 2016 года. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила телекомпания CNN, со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global о слежке за Ассанжем.

По данным телеканала, отчеты содержат данные о том, как Ассанж в посольстве Эквадора проводил длительные встречи с "россиянами и хакерами мирового класса", а также лично заказывал дорогостоящее компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными.
 
Основателю WikiLeaks предоставлялся высокоскоростной интернет, телефонная связь и помещение для конфиденциальных встреч с лицами, которых он приглашал.
 
Ассанж аргументировал такие запросы необходимостью поддерживать деятельность WikiLeaks.
 
Также он применял устройства собственного изготовления, предназначенные против попыток его прослушивания.
 
Согласно публикации CNN, основатель организации негласно пользовался почти такими же полномочиями, как и посол Эквадора в Великобритании. 
 
Напомним, в июле 2016 года WikiLeaks опубликовал внутреннюю переписку Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
 
Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она организовала хакерскую атаку для взлома переписки.
 
Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа", переводит korrespondent.net
 
 
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Основатель WikiLeaks лично руководил публикацией компрометирующей информации, оказавшей влияние на избирательную кампанию, утверждает CNN.
 
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