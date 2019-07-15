﻿ Я выиграла деньги на участок, а о доме теперь пускай муж позаботится . Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я выиграла деньги на участок, а о доме теперь пускай муж позаботится . Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by

16.07.2019 08:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Я выиграла деньги на участок, а о доме теперь пускай муж позаботится . Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by
Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by

В этом на личном опыте убедилась 20-летняя борисовчанка Ангелина, которая на днях получила на свой счет первый в жизни крупный выигрыш – 15 тысяч белорусских рублей.

«Я до сих пор не верю, что все это со мной, – смеется девушка. – Мне никогда особо не везло. Ну, то есть я всегда так думала. А сейчас, даже и не знаю».

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все ожидают выигрыша в лотерею. Даже те, кто еще ни разу не играл. Но все-таки лучше хоть раз попробовать, чем ждать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая масштабная в истории Польши операция: ищут пятилетнего мальчика. Почти неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • томми хилфигер Москва адреса в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика