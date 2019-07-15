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Я выиграла деньги на участок, а о доме теперь пускай муж позаботится . Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by
Источник материала: Myfin
В этом на личном опыте убедилась 20-летняя борисовчанка Ангелина, которая на днях получила на свой счет первый в жизни крупный выигрыш – 15 тысяч белорусских рублей.
«Я до сих пор не верю, что все это со мной, – смеется девушка. – Мне никогда особо не везло. Ну, то есть я всегда так думала. А сейчас, даже и не знаю».
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Я выиграла деньги на участок, а о доме теперь пускай муж позаботится . Борисовчанка выиграла 15 тысяч рублей в электронной лотерее belbet.by
Все ожидают выигрыша в лотерею. Даже те, кто еще ни разу не играл. Но все-таки лучше хоть раз попробовать, чем ждать.
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