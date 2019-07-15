ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот

16.07.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Красная смородина – это ягода, за урожай которой обычно не приходится переживать. Она есть всегда, у всех и в невероятных количествах. Но вкус порчеки весьма специфичен, поэтому есть ее килограммами, вряд ли получится. Можно, конечно, сварить компот, но это слишком просто и уже приелось. Interfax.by собрал для вас топ необычных рецептов с красной смородиной.

Творожный пирог

Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот
Ингредиенты:

  • Мука - 200 гр.;
  • Сливочное масло – 150 гр.;
  • Сахар – 100 гр.;
  • Разрыхлитель – 1ч.л.;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Растительное масло – капля (смазать форму);
  • Красная смородина – 300 гр.;
  • Творог – 400 гр.;
  • Сахар – 100 гр.;
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.;
  • Сметана – 100 гр.

Холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Муку с разрыхлителем просеиваем в миску. Смешиваем, пока консистенция не будет похожа на крошки. Добавляем сахар и яйцо. Вымешиваем гладкое тесто. Оно должно быть эластичным. Делаем шарик и заворачиваем его в пленку. Ставим в холодильник на 30 минут.

Готовим начинку. Взбиваем до однородности творог, яйца, сметану и сахар.

Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, формируя бортики примерно по 4 см высотой. Убираем в холодильник на 15 минут. Затем добавляем в форму начинку и снова в холодильник на 10 минут.

Тщательно перебираем ягоды, моем и сушим.

Пирог ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут, на начинку предварительно выкладываем ягоды. Перед тем, как вытащить пирог из формы, дайте ему немного остыть.

Желе

Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот
Ингредиенты:

  • Красная смородина - 3 кг;
  • Сахар – 3 кг.

Перебираем ягоды, кладем их в таз с холодной водой, затем откидываем на сито. Промываем под проточной водой, даем стечь.

Перекладываем ягоды в большую кастрюлю с толстым дном и прижимаем их толкушкой, чтобы выделился сок.

Плотно закрываем кастрюлю, ставим на большой огонь. Доводим до кипения и убавляем огонь, когда масса ягод уменьшиться примерно вдвое (где-то через 30 минут),  снимаем с плиты.

Потихоньку перетираем ягоды через мелкое сито. Добавляем в пюре из ягод сахар, перемешиваем до его полного растворения. Снова ставим на плиту. Доводим до кипения, провариваем еще 15-20 минут. Постоянно помешиваем, снимая пенки.

Готовое желе переливаем в стерилизованные банки, закрыть можно либо прокипяченными крышками, либо сложенным в несколько слоев пергаментом. Убираем в темное место для хранения. Если банки закрывали пергаментом, в погреб их ставить уже нельзя.

Зефир

Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот
Ингредиенты:

  • Красная смородина (свежая или замороженная) – 450 гр.;
  • Сахар-песок – 600 гр.;
  • Яичный белок – 1 шт.;
  • Вода – 150 мл.;
  • Агар-агар – 8 гр.;
  • Сахарная пудра (для обваливания).

Замачиваем агар-агар в холодной воде и оставляем при комнатной температуре до набухания.

Красную смородину моем и обсушиваем на полотенце. Затем пюррируем ягоду.

Ягодное пюре доводим до кипения на сильном огне, затем провариваем на среднем около 5-7 минут. Тщательно помешиваем. Когда масса ягод уменьшилась в 1,5-2 раза, перетираем ее через сито. Переливаем ягоды в большую посудину для взбивания. Засыпаем 200 гр. сахара. Тщательно перемешиваем до растворения сахара. Убираем массу в холодильник до полного остывания, можно даже в морозилку отправить.

Добавляем половину предварительно взбитого вилкой яичного белка к ягодам. Взбиваем пюре с белком на большой скорости, пока масса не начнет светлеть (3-4 минуты). Добавляем втору часть белка и взбиваем, пока пюре совсем не станет светлым и не увеличится в объеме.

Ставим агар-агар на средний огонь и доводим до кипения. Добавляем 400 гр. сахара и перемешиваем.  Кипятим, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Варить нужно до тех пор, пока сироп не будет тянуться с ложки тонкой нитью.

Отключаем огонь и ждем, когда прекратится активное кипение. Тонкой струйкой ближе к стенкам вливаем пюре из ягод в горячий сироп с агар-агаром. Взбиваем на максимальной скорости, пока не загустеет масса.

Формируем зефир, обваливаем его в сахарной пудре.

Пастила

Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот
Ингредиенты:

  • черная смородина – 1 кг;
  • сахар – 600 гр.

Промытую ягоду доводим в блендере до состояния пюре. Переливаем в сотейник и ставим на огонь. Не доводя до кипения, снимаем с плиты, перетираем через сито, добавляем сахар и возвращаем на огонь. Когда масса загустеет, снимаем и оставляем охлаждаться до комнатной температуры, взбиваем миксером.

Растительным маслом смазываем пергаменты, выливаем на него тонким слоем. Помещаем в разогретую до 60 градусов духовку на 5-6 часов. Затем разрезаем пастилу и снова отправляем в духовку на некоторое время.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красная смородина – это ягода, за урожай которой обычно не приходится переживать. Она есть всегда, у всех и в невероятных количествах. Но вкус порчеки весьма...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая масштабная в истории Польши операция: ищут пятилетнего мальчика. Почти неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика