Что приготовить из поречки? И нет, здесь не про компот

Источник материала: Интерфакс

Красная смородина – это ягода, за урожай которой обычно не приходится переживать. Она есть всегда, у всех и в невероятных количествах. Но вкус порчеки весьма специфичен, поэтому есть ее килограммами, вряд ли получится. Можно, конечно, сварить компот, но это слишком просто и уже приелось. Interfax.by собрал для вас топ необычных рецептов с красной смородиной.

Творожный пирог



Ингредиенты:

Мука - 200 гр.;

Сливочное масло – 150 гр.;

Сахар – 100 гр.;

Разрыхлитель – 1ч.л.;

Яйцо – 3 шт.;

Растительное масло – капля (смазать форму);

Красная смородина – 300 гр.;

Творог – 400 гр.;

Сахар – 100 гр.;

Ванильный сахар – 1 ч.л.;

Сметана – 100 гр.

Холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Муку с разрыхлителем просеиваем в миску. Смешиваем, пока консистенция не будет похожа на крошки. Добавляем сахар и яйцо. Вымешиваем гладкое тесто. Оно должно быть эластичным. Делаем шарик и заворачиваем его в пленку. Ставим в холодильник на 30 минут.

Готовим начинку. Взбиваем до однородности творог, яйца, сметану и сахар.

Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, формируя бортики примерно по 4 см высотой. Убираем в холодильник на 15 минут. Затем добавляем в форму начинку и снова в холодильник на 10 минут.

Тщательно перебираем ягоды, моем и сушим.

Пирог ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут, на начинку предварительно выкладываем ягоды. Перед тем, как вытащить пирог из формы, дайте ему немного остыть.

Желе



Ингредиенты:

Красная смородина - 3 кг;

Сахар – 3 кг.

Перебираем ягоды, кладем их в таз с холодной водой, затем откидываем на сито. Промываем под проточной водой, даем стечь.

Перекладываем ягоды в большую кастрюлю с толстым дном и прижимаем их толкушкой, чтобы выделился сок.

Плотно закрываем кастрюлю, ставим на большой огонь. Доводим до кипения и убавляем огонь, когда масса ягод уменьшиться примерно вдвое (где-то через 30 минут), снимаем с плиты.

Потихоньку перетираем ягоды через мелкое сито. Добавляем в пюре из ягод сахар, перемешиваем до его полного растворения. Снова ставим на плиту. Доводим до кипения, провариваем еще 15-20 минут. Постоянно помешиваем, снимая пенки.

Готовое желе переливаем в стерилизованные банки, закрыть можно либо прокипяченными крышками, либо сложенным в несколько слоев пергаментом. Убираем в темное место для хранения. Если банки закрывали пергаментом, в погреб их ставить уже нельзя.

Зефир



Ингредиенты:

Красная смородина (свежая или замороженная) – 450 гр.;

Сахар-песок – 600 гр.;

Яичный белок – 1 шт.;

Вода – 150 мл.;

Агар-агар – 8 гр.;

Сахарная пудра (для обваливания).

Замачиваем агар-агар в холодной воде и оставляем при комнатной температуре до набухания.

Красную смородину моем и обсушиваем на полотенце. Затем пюррируем ягоду.

Ягодное пюре доводим до кипения на сильном огне, затем провариваем на среднем около 5-7 минут. Тщательно помешиваем. Когда масса ягод уменьшилась в 1,5-2 раза, перетираем ее через сито. Переливаем ягоды в большую посудину для взбивания. Засыпаем 200 гр. сахара. Тщательно перемешиваем до растворения сахара. Убираем массу в холодильник до полного остывания, можно даже в морозилку отправить.

Добавляем половину предварительно взбитого вилкой яичного белка к ягодам. Взбиваем пюре с белком на большой скорости, пока масса не начнет светлеть (3-4 минуты). Добавляем втору часть белка и взбиваем, пока пюре совсем не станет светлым и не увеличится в объеме.

Ставим агар-агар на средний огонь и доводим до кипения. Добавляем 400 гр. сахара и перемешиваем. Кипятим, постоянно помешивая, чтобы не пригорело. Варить нужно до тех пор, пока сироп не будет тянуться с ложки тонкой нитью.

Отключаем огонь и ждем, когда прекратится активное кипение. Тонкой струйкой ближе к стенкам вливаем пюре из ягод в горячий сироп с агар-агаром. Взбиваем на максимальной скорости, пока не загустеет масса.

Формируем зефир, обваливаем его в сахарной пудре.

Пастила



Ингредиенты:

черная смородина – 1 кг;

сахар – 600 гр.

Промытую ягоду доводим в блендере до состояния пюре. Переливаем в сотейник и ставим на огонь. Не доводя до кипения, снимаем с плиты, перетираем через сито, добавляем сахар и возвращаем на огонь. Когда масса загустеет, снимаем и оставляем охлаждаться до комнатной температуры, взбиваем миксером.

Растительным маслом смазываем пергаменты, выливаем на него тонким слоем. Помещаем в разогретую до 60 градусов духовку на 5-6 часов. Затем разрезаем пастилу и снова отправляем в духовку на некоторое время.