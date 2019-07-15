Жители Беларуси сегодня увидят частное лунное затмение

Источник материала: Tut.by

В ночь с 16 на 17 июля жители Республики Беларусь смогут наблюдать частное лунное затмение. Об этом сообщает сайт Astrobel.ru.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Кроме Беларуси, насладиться видом данного лунного затмения смогут жители Африки, Австралии и Индонезии, а также жители Южной Америки. Наблюдать лунное затмение смогут и на большей части России, кроме северо-восточных регионов. В Северной Америке, а также на дальнем востоке частного лунного затмения не будет видно вообще.

Так как Луна в момент затмения не войдет в земную тень целиком, то со всей ночной стороны Земли в момент максимума затмения будет наблюдаться только частное лунное затмение. Максимальная фаза (теневая магнитуда) данного лунного затмения достигнет значения — 0,65 (65%). Общая продолжительность частного лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и выхода Луны из полутени будет составлять 5 часов 34 минуты.

В ночь с 16 на 17 июля тень Земли покроет диск Луны на 65%. В момент максимума частного лунного затмения невооруженным глазом хорошо будет заметно, как верхняя часть лунного диска будет спрятана тенью Земли, а нижняя будет освещена Солнцем. По мере окончания лунного затмения весь процесс повторяется в обратном порядке.

Для жителей Республики Беларусь лунное затмение начнется в вечернее время 16 июля с момента восхода Луны из-под юго-восточного горизонта.

Хронология частного лунного затмения в Минске и Беларуси в ночь с 16 на 17 июля 2019 года:

21.25 — восход Луны 16 июля

21.34 — заход Солнца 16 июля

21.44 — начало полутеневого затмения Луны (полутеневая фаза затмения)

23.04 — начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли)

00.31 — момент наибольшей фазы частного лунного затмения (Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени)

02.00 — завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени)

03.18 — окончание полутеневого лунного затмения. Затмение завершено.