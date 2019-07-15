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ЕС вводит санкции против Турции

16.07.2019 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕС вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции против Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

"В свете продолжающейся и новой незаконной деятельности Турции по бурению Совет [ЕС] решил приостановить переговоры по заключению Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией", - отмечается в нем, пишет ТАСС.

Кроме того, ЕС вводит и финансовые ограничительные меры в отношении Анкары.

Отмечено, что в Совете Европы не будут останавливаться только на этих ограничительных мерах в отношении Турции, будут проработаны и другие варианты давления.

По данным СМИ, Совет ЕС отложил оглашение решения о наказании Турции по просьбе ее главы МИД – чтобы не портить третью годовщину неудачной попытки переворота.

 
 
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Евросоюз вводит санкции против Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.
 
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