Пьяный гродненец метал ножи в детей во дворе

Источник материала: Аргументы и факты

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Пролетарской. Жителю Гродно 1972 года рождения, живущему на восьмом этаже, мешали дети, игравшие на детской площадке. Мужчина прикрикнул на них, но это не помогло.

«Как только мужчина стал кричать с балкона, один из детей позвал на помощь родителей. Когда взрослые пришли, гражданин продолжал скандалить, поэтому детей отвели подальше. После этого подозреваемый бросил с балкона восьмого этажа два кухонных ножа в сторону детской площадки», – сообщили в ВК-аккаунте УВД Гродненского облисполкома.