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Пьяный гродненец метал ножи в детей во дворе

16.07.2019 09:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пьяный гродненец метал ножи в детей во дворе
Фото из открытых источников

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Пролетарской. Жителю Гродно 1972 года рождения, живущему на восьмом этаже, мешали дети, игравшие на детской площадке. Мужчина прикрикнул на них, но это не помогло.

«Как только мужчина стал кричать с балкона, один из детей позвал на помощь родителей. Когда взрослые пришли, гражданин продолжал скандалить, поэтому детей отвели подальше. После этого подозреваемый бросил с балкона восьмого этажа два кухонных ножа в сторону детской площадки», – сообщили в ВК-аккаунте УВД Гродненского облисполкома.

Никто не пострадал. О произошедшем сообщили в милицию. Выяснилось, что мужчина и раньше вел себя агрессивно. Возбуждено уголовное дело по части третей статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство». 

Пьяный гродненец метал ножи в детей во дворе
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Теги: Гродно
 
 
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Таким необычным способом мужчина намеревался преподать несовершеннолетним урок.
 
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