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Как выглядят основные объекты 1000-летия Бреста с высоты птичьего полета

16.07.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестчанин заснял, как выглядят основные объекты 1000-летия Бреста с высоты птичьего полета.

Видео: ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 4U MEDIA

На видео попали Западный обход, Парк 1000-летия, кобринский путепровод, набережная, школа в микрорайоне Вулька, сад и школа на Ковалевке.

 
Теги: Брест
 
 
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На видео попали Западный обход, парк 1000-летия, кобринский путепровод, набережная, школа в микрорайоне Вулька, сад и школа на Ковалевке.
 
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