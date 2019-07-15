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Как выглядят основные объекты 1000-летия Бреста с высоты птичьего полета
Источник материала: Tut.by
Брестчанин заснял, как выглядят основные объекты 1000-летия Бреста с высоты птичьего полета.
Видео:
На видео попали Западный обход, Парк 1000-летия, кобринский путепровод, набережная, школа в микрорайоне Вулька, сад и школа на Ковалевке.
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На видео попали Западный обход, парк 1000-летия, кобринский путепровод, набережная, школа в микрорайоне Вулька, сад и школа на Ковалевке.
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