ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые в Пинске фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья»

16.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>   Фестиваль был посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Также музыкальное мероприятие в международном формате органически вписалось в планы проведения республиканской акции «Культурная столица Беларуси-2019».







  В этом статусе Пинск принимал музыкантов из Беларуси, Польши и России. Участников фестиваля приветствовал председатель горисполкома И.Г. Ребковец. За вклад в развитие культуры Пинска и укрепление его международного сотрудничества Иван Григорьевич вручил творческим коллективам дипломы, а также памятные подарки.







  Примечательно то, что страны-к представляли музыканты из городов-партнеров Пинска - польского Лобеза и подмосковной Истры. Это молодежный духовой оркестр Лобезского Дома культуры (руководитель Дариуш Ледзион) и духовой оркестр имени 3аслуженного работника культуры Российской Федерации Романа Олексюка Истринского ДК под управлением Юрия Здрогова. А что получается, когда служебная выправка и строевая подготовка сочетаются с виртуозностью игры на музыкальных инструментах, продемонстрировал заслуженный коллектив Республики Беларусь образцово-показательный оркестр МВД (начальник военно-оркестровой службы внутренних войск - главный военный дирижер подполковник Сергей Солодухин, начальник образцово-показательного оркестра - майор Олег Сябер).










  На правах принимающей стороны выступил концертный оркестр духовой и эстрадной музыки ГДК под управлением Михаила Агиевича. Напомним, что наш коллектив дебютировал в качестве городского духового оркестра на праздновании 900-летия града над Пиной. Организатором коллектива стал большой энтузиаст своего дела незабвенный Валерий Линко. Эстафету принял Михаил Агиевич. В настоявщее время в оркестре 35 исполнителей, так профессионалов, как и любителей, среди них солисты-вокалисты, артисты-стажеры. Репертуар состоит из более чем двухсот музыкальных произведений разнообразных жанров это марши, классические произведения, эстрадная и джазовая музыка. По инициативе дирижера в декабре 2016 года коллектив был переименован в «Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки», при этом расширился круг его творческих интересов. Оркестр является многократным степени международных фестивалей-конкурсов духовой музыки. Успешно гастролировал в России, Украине, Польше, Бельгии, Франции. Свои выступления на «Фанфаре Полесья» пинчане начали плац-концертом. Было здорово!

  Обязательными для всех участников были марш-парад по улицам города, приветственный номер, отражающий культуру своей страны, и произвольная концертная программа.

  Есть мнение, что проведение фестиваля духовых оркестров положит начало новой традиции городских фестивалей.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ.
Фото автора.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Фестиваль был посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Также музыкальное мероприятие в международном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики: к выходным потеплеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика