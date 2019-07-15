Впервые в Пинске фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья»

Источник материала: Пинский Вестник

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естиваль был посвящен Году малой родины и 75-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Также музыкальное мероприятие в международном формате органически вписалось в планы проведения республиканской акции «Культурная столица Беларуси-2019».







В этом статусе Пинск принимал музыкантов из Беларуси, Польши и России. Участников фестиваля приветствовал председатель горисполкома И.Г. Ребковец. За вклад в развитие культуры Пинска и укрепление его международного сотрудничества Иван Григорьевич вручил творческим коллективам дипломы, а также памятные подарки.















Примечательно то, что страны-к представляли музыканты из городов-партнеров Пинска - польского Лобеза и подмосковной Истры. Это молодежный духовой оркестр Лобезского Дома культуры (руководитель Дариуш Ледзион) и духовой оркестр имени 3аслуженного работника культуры Российской Федерации Романа Олексюка Истринского ДК под управлением Юрия Здрогова. А что получается, когда служебная выправка и строевая подготовка сочетаются с виртуозностью игры на музыкальных инструментах, продемонстрировал заслуженный коллектив Республики Беларусь образцово-показательный оркестр МВД (начальник военно-оркестровой службы внутренних войск - главный военный дирижер подполковник Сергей Солодухин, начальник образцово-показательного оркестра - майор Олег Сябер).







На правах принимающей стороны выступил концертный оркестр духовой и эстрадной музыки ГДК под управлением Михаила Агиевича. Напомним, что наш коллектив дебютировал в качестве городского духового оркестра на праздновании 900-летия града над Пиной. Организатором коллектива стал большой энтузиаст своего дела незабвенный Валерий Линко. Эстафету принял Михаил Агиевич. В настоявщее время в оркестре 35 исполнителей, так профессионалов, как и любителей, среди них солисты-вокалисты, артисты-стажеры. Репертуар состоит из более чем двухсот музыкальных произведений разнообразных жанров это марши, классические произведения, эстрадная и джазовая музыка. По инициативе дирижера в декабре 2016 года коллектив был переименован в «Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки», при этом расширился круг его творческих интересов. Оркестр является многократным степени международных фестивалей-конкурсов духовой музыки. Успешно гастролировал в России, Украине, Польше, Бельгии, Франции. Свои выступления на «Фанфаре Полесья» пинчане начали плац-концертом. Было здорово!



Обязательными для всех участников были марш-парад по улицам города, приветственный номер, отражающий культуру своей страны, и произвольная концертная программа.

Есть мнение, что проведение фестиваля духовых оркестров положит начало новой традиции городских фестивалей.





Вячеслав ИЛЬЕНКОВ.

Фото автора.