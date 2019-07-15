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В Бобруйске BMW вылетел на тротуар и наехал на женщину: пешехода из-под авто доставали спасатели
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске водитель BMW совершил наезд на пешехода. Потребовалась помощь спасателей,
Авария произошла 15 июля, около 17.45. По информации «
В результате ДТП женщина оказалась под транспортным средством. При помощи специнструмента ее доставали спасатели. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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Авария произошла 15 июля, около 17.45, на перекрестке улицы Володарского и Георгиевского проспекта.
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