ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске BMW вылетел на тротуар и наехал на женщину: пешехода из-под авто доставали спасатели

16.07.2019 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске водитель BMW совершил наезд на пешехода. Потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.


Авария произошла 15 июля, около 17.45. По информации «Коммерческого курьера», на перекрестке улицы Володарского и Георгиевского проспекта 29-летний водитель BMW выехал на тротуар и сбил 50-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина оказалась под транспортным средством. При помощи специнструмента ее доставали спасатели. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.


Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 15 июля, около 17.45, на перекрестке улицы Володарского и Георгиевского проспекта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выглядят основные объекты 1000-летия Бреста с высоты птичьего полета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика