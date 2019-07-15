В Бобруйске BMW вылетел на тротуар и наехал на женщину: пешехода из-под авто доставали спасатели

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске водитель BMW совершил наезд на пешехода. Потребовалась помощь спасателей, сообщили в МЧС.





Авария произошла 15 июля, около 17.45. По информации « Коммерческого курьера », на перекрестке улицы Володарского и Георгиевского проспекта 29-летний водитель BMW выехал на тротуар и сбил 50-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина оказалась под транспортным средством. При помощи специнструмента ее доставали спасатели. В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали.





Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.