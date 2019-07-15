Веломарафон «Суседзі 2019» стартует 20 июля на шлюзе Домбровка

Источник материала: Вороновская газета





В этом году появится новая дистанция.

Любители велоспорта встретятся на Августовском канале уже в девятый раз. Принять участие в веломарафоне сможет любой желающий при наличии велосипеда и шлема. Пол, возраст и велосипедный стаж значения не имеют. Уже сейчас на участие в велопробеге подано более 500 заявок.

Традиционно соревнования проводятся на четырех различных дистанциях: «Марафон» (70 км), «Полумарафон» (40 км), «Мини-марафон» (7 км) и «Детский велозаезд» (100 м) для самых маленьких. В этом году на «Суседзях» станет на одну дистанцию больше! Как сообщают организаторы, новую дистанцию «Фит-марафон» (23 км) смогут преодолеть как новички, так и учащиеся велошкол.





Программа соревнований:

09:00 – 11:00 регистрация участников соревнований;

11:10 – старт «Детского велозаезда» (~100 м);

11:30 – старт «Мини-марафона» (~7 км);

11:45 – церемония награждения «Детского велозаезда»;

12:30 – старт «Марафона» (~70 км);

12:50 – старт «Полумарафона» (~40 км);

13:10 – старт «Фит-марафона» (~23 км);

13:45 – церемония награждения «Мини-марафона»;

17:00 – закрытие финиша, церемония награждения «Фит-марафона», «Полумарафона» и «Марафона», закрытие соревнований.

За 5 минут до старта каждой дистанции проводится предстартовый брифинг.

Регистрация на участие в веломарафоне закрывается 18 июля в 20.00. Подать заявку и узнать больше подробностей можно на сайте https://velogrodno.by .

Организаторы открытого велосипедного марафона «Суседзi 2019» — общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» и Гродненский райисполком.

https://grodnonews.by/