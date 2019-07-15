ОАО «БЕЛАЗ» стало лауреатом республиканского конкурса «Зубры экономики-2019» в номинации «За значительный вклад в развитие промышленной отрасли Беларуси».

БЕЛАЗ вошел в число 29-ти лучших белорусских предприятий и организаций, которые с каждым годом динамично развиваются, показывая достойный пример во внедрении инноваций, технологий, расширении рынков сбыта.

На церемонии награждения победителей присутствовали руководители министерств, депутаты Национального собрания и Совета Республики, руководители крупнейших белорусских предприятий, дипломаты, общественные деятели.

– В непростых экономических условиях вы завоевываете новые вершины, позволяете в социальной сфере добиваться существенных результатов, – отметил заместитель министра информации Игорь Бузовский, обращаясь к победителям конкурса.

Республиканский конкурс «Зубры экономики-2019» проводится журналом «Дело (Восток + Запад)». Его лауреатами за минувшие годы стали более 200 самых успешных белорусских топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Кандидатов на конкурс представляют предпринимательские союзы, министерства, региональные органы управления (облисполкомы, горисполкомы).

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