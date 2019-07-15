МЫ – В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

На минувшей неделе, в пятницу, в Столбцовском районе прошел пресс-тур журналистов региональных средств массовой информации. В егог рамках состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей областного соревнования среди СМИ в 2019 году с участием председателя Минского областного исполнительного комитета Анатолия Михайловича Исаченко.

Ежегогдно в Минской области подводят итоги работы региональных СМИ, чествуя победителей. Участниками являются редакции областной, районных, городских газет, радио- и телепрограмм, профессиональные журналисты Минщины, представители республиканских СМИ.

Целью проведения данного соревнования является активизация работы СМИ, журналистов по всестороннему и объективному информированию населения о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, в том числе и в глобальной компьютерной сети Интернет, поддержка профессиональной деятельности журналистов.

В этом году в соревновании приняли участие печатные и электронные СМИ Минской области, журналисты, фотокорреспонденты, репортеры республиканских и региональных СМИ. Одиннадцать победителей в девяти номинациях награждены дипломами специального образца и денежными премиями.

Отрадно отметить, что в числе победителей и редакция газеты «Край смалявицки», проект котрой «Забвению не подлежит..» признан лучшим творческим проектом журналистов региональных СМИ, многотиражных газет.

Символично, что этот проект стал победителем в год празднования 75-0летия освобождения Беларуси огт немецко-фашистских захватчиков. Эта маленькая победа – дань памяти и уважения всем, кто прошел через страшное горнило войны и выстоял.

Редакция разделяет эту победу с районным Советом ветеранов и благодарит за оказанное содействие в создании проекта «Забвению не подлежит…». А наших читателей мы хотим заверить в том, что корреспондент газеты Марина Михайловская продолжит рассказ о судьбах тех, кто выдержал все испытания концентрационных лагерей и был угнан на территорию фашистской Германии.

М.МЕРКУЛЬ



