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Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал

16.07.2019 09:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал
УВД Минского облисполкома

Последний раз женщина общалась с супругом 10 июня посредством мобильного приложения Viber, тогда муж сообщил, что с ним всё в порядке. По предварительной информации, он находился в Тихвинске, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Приметы разыскиваемого на момент исчезновения: на вид 45-47 лет,  рост около 180 см, плотного телосложения, глаза зелёные, волосы прямые светло-русые короткие, размер обуви 43.   

Особые приметы: на запястье имеется татуировка с указанием группы крови.

Молодечненский РОВД просит граждан, знающих что-либо о местонахождении исчезнувшего, сообщить в милицию по адресу г. Молодечно, ул. Галицкого, 23, либо по телефонам 8(0176)74-96-83, 8(0176)77-16-56, 8(029)546-40-44, 8(029)555-49-71 или 102. 

Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал
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Теги: Гродно
 
 
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В милицию обратилась 50-летняя жительница Молодечно. Она рассказала, что её 47-летний супруг Завадский Андрей Иванович 3 июня уехал на заработки в Россию и перестал...
 
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