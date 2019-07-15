Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал

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Последний раз женщина общалась с супругом 10 июня посредством мобильного приложения Viber, тогда муж сообщил, что с ним всё в порядке. По предварительной информации, он находился в Тихвинске, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Приметы разыскиваемого на момент исчезновения: на вид 45-47 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, глаза зелёные, волосы прямые светло-русые короткие, размер обуви 43.

Особые приметы: на запястье имеется татуировка с указанием группы крови.