Житель Молодечно уехал на заработки в Россию и пропал

Последний раз женщина общалась с супругом 10 июня посредством мобильного приложения Viber, тогда муж сообщил, что с ним всё в порядке. По предварительной информации, он находился в Тихвинске, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Приметы разыскиваемого на момент исчезновения: на вид 45-47 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, глаза зелёные, волосы прямые светло-русые короткие, размер обуви 43.
Особые приметы: на запястье имеется татуировка с указанием группы крови.
Молодечненский РОВД просит граждан, знающих что-либо о местонахождении исчезнувшего, сообщить в милицию по адресу г. Молодечно, ул. Галицкого, 23, либо по телефонам 8(0176)74-96-83, 8(0176)77-16-56, 8(029)546-40-44, 8(029)555-49-71 или 102.