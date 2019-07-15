ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полях ОАО «Липовка» рука об руку работают опытные и молодые механизаторы

16.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В числе сельхозпредприятий района, закончивших уборку озимого рапса и ОАО «Липовка». В последние годы стало привычным, что в хозяйстве эту работу доверяют экипажу комбайнеров в составе Виктора ЛЕОНЕНКО и Михаила КОНОВАЛОВА. Завершив убирать озимые сурепицу и рапс на своих полях, они оказали помощь ОАО «Хотимский Технокомплекс». Всего на счету передового экипажа 309,05 тонн намолоченных маслосемян. Сейчас на машинном дворе «залечивают раны» и, как только позволит погода, отправятся на зерновые участки.

На полях ОАО «Липовка» рука об руку работают опытные и молодые механизаторы

Ждет команды на выезд и молодежный экипаж – Роман ШЕСТОПАЛОВ и Армен МКРТЧЯН. Роман закончил Климовичский аграрный колледж, работает заведующим гаража в ОАО «Липовка».

— Комбайн мы опробовали в деле, — рассказал молодой специалист. — Работает хорошо, есть кондиционер. Опыт у меня есть, так что, надеюсь, о нас вы еще услышите. Все теперь в наших руках.

Александр Лейчинский

 

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В числе сельхозпредприятий района, закончивших уборку озимого рапса и ОАО «Липовка». В последние годы стало привычным, что в хозяйстве эту работу доверяют экипажу...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси изменили список товаров, которые должны быть в магазинах. Какие новшества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика