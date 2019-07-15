На полях ОАО «Липовка» рука об руку работают опытные и молодые механизаторы

Источник материала: Новости Хотимска

В числе сельхозпредприятий района, закончивших уборку озимого рапса и ОАО «Липовка». В последние годы стало привычным, что в хозяйстве эту работу доверяют экипажу комбайнеров в составе Виктора ЛЕОНЕНКО и Михаила КОНОВАЛОВА. Завершив убирать озимые сурепицу и рапс на своих полях, они оказали помощь ОАО «Хотимский Технокомплекс». Всего на счету передового экипажа 309,05 тонн намолоченных маслосемян. Сейчас на машинном дворе «залечивают раны» и, как только позволит погода, отправятся на зерновые участки.





Ждет команды на выезд и молодежный экипаж – Роман ШЕСТОПАЛОВ и Армен МКРТЧЯН. Роман закончил Климовичский аграрный колледж, работает заведующим гаража в ОАО «Липовка».

— Комбайн мы опробовали в деле, — рассказал молодой специалист. — Работает хорошо, есть кондиционер. Опыт у меня есть, так что, надеюсь, о нас вы еще услышите. Все теперь в наших руках.

Александр Лейчинский