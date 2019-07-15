Эффективный метод похудения с помощью воды

Источник материала: Новости Хотимска

Доброго времени суток, дорогие читательницы! Все мы с вами стремимся к идеалу во всем. Это касается и нашего веса. Любительницам различных диет рекомендую. Если вы еще не знакомы с водной диетой, то сейчас у вас есть такая возможность. Узнайте, как похудеть с помощью воды за неделю на 10 кг. Лишний вес проблема для многих женщин. Множественные рецепты диет пестрят в обложках журналов. Добиться нужного результата это огромный труд и самодисциплина. Отказаться от всего что мы привыкли, достаточно сложно. Благодаря водной диете, возможно питаться полноценно, достаточно лишь употреблять правильную дозировку воды.

Как правильно подготовить воду

1.Вода и лимон. Первостепенно сок лимона благоприятно влияет на печень. А вода, как не странно звучит, избавляет от лишней жидкости в организме. Происходит очищение ЖКТ от вредных микроорганизмов. Для этого необходимо пить лимонную воду не менее 2 литров в день. Чай этого не заменит, так как поддается процессу переваривания. Тем у кого проблемы с желудком, будьте внимательны к употреблению такой воды, лимон раздражает ткани желудка.

Утром, в воду добавьте кусочек лимона и подержите его там, для насыщения полезными свойствами. Приготовленная таким образом вода улучшает расщепление жиров и пробуждает, подготавливая к работе ваш ЖКТ . Этот ритуал необходимо растягивать, а не выпивать залпом. Необходимо будет съесть половинку лимона на протяжении дня.





Подготовьте стакан воды с выжатым туда половинкой лимона, можно добавить немного меда. Пейте воду за 30 минут перед завтраком и ложась спать.

Один лимон перемолоть на миксере и размешивать в воде в течение дня. Такой воды нужно выпить 2-3 литра.

Лимонный сок ускорит обменный процесс, если выпивать его перед едой. Смешать воду и лимон 1:1, пить до еды за 15 мин.

Избавит от излишков жидкости в организме, крепко заваренный зеленый чай с лимоном и яблочный уксус 10 мл. Употребляйте 3 раза в день, во время еды.

При наличии гастрита или изжоги, нужно быть осторожными. В воду необходимо добавлять мед или сахар, чтобы глюкоза смогла погасить воздействие кислоты. Присутствие полезных микроэлементов в меде благотворно влияет на стенки желудка и улучшает пищеварение. Однако, мед нельзя подвергать высоким температурам. Он не только потеряет все свойства, но и становиться опасным, образуя в себе канцерогены.

Употребляйте лимонную воду натощак до еды, она улучшит усвоение пищи. А вечером перед сном, удалит всё нежелательное из организма. Также вечерний прием такой воды способствует притуплению аппетита. Не нарушая очистительные процессы, чувство голода можно утолить водой с лимоном. Ложась спать, ее лучше выпить примерно за час, так как кислота способна возбуждать нервную систему, тем самым не давая уснуть.

2. Талая вода. Она приравнена к дистиллированной. Не имеет в составе полезных микроэлементов. Однако есть и свои плюсы. Усиливает выносливость, ускоряет обменные процессы, улучшает состояние организма и наконец эффективно сражается с лишним весом. Дозировка ее в день- минимум литр. Один стакан за 15 мин. до еды. Ее можно приготовить в домашней обстановке либо применить для этого необходимый фильтр. Дома можно налить очищенную или кипяченную воду в бутылку и положить в заморозку, когда расстаит слить, а оставшийся лед останется в бутылке(это все загрязнения которые находились в ней). Приготовленную воду пейте на протяжении дня.

3.Водная физкультура. Упражнения в воде. Особо эффективна физкультура в воде. Выполняйте упражнения на различные виды мышц. Взмахи руками и ногами, бег и ходьба под водой.

4.Минеральная вода. Пейте на протяжении месяца. По 2-3 литра в день. Через пол месяца пересмотрите свой рацион и сократите калорийность потребляемых продуктов, тем самым поможете организму вывести шлаки и ускорить обменные процессы. Жиры начнут лучше расщепляться и лишний вес будет исчезать.

5.Заговор на воду. Еще наши бабушки пользовались этим методом. Сила нашей энергии сильнее всякой диеты. Налейте стакан воды, разотрите ладони до тепла и приложите их к стакану, приговаривая:”Я стройная и красивая”. И выпейте эту воду.

6.Соль и вода. Соль удерживает жидкость в организме, но и позволяет скинуть лишние килограммы. Рассчитать правильное употребление количества соли в воде очень просто. На примере веса 65 кг. Умножаем вес на коэффициент 0,03. Получаем 1,95 –это будет наша дневная норма воды. Теперь 1,95 умножаем на 1,25, выходит- 2,43. Это норма соли, необходимая для растворения в воде. Регулярное применение такой воды позволяет скинуть до 8-10 кг за 6 месяцев без особых усилий.

Эти простые методы похудения с помощью воды действительно работают, может не так быстро как хотелось бы, но результат есть. Если у вас есть свои рецепты как похудеть делитесь с нами в комментариях.