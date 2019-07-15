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Под видом покупателей мошенники получают доступ к банковским картам случчан

16.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Новый вид мошенничества добрался до Слуцка.

В отделе милиции сайту SlutskGorod рассказали, что в настоящее время участились случаи новой схемы хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Под видом «покупателя» мошенник связывается с продавцом товаров в Интернете. Под предлогом внесения залога «покупатель» просит «продавца» передать реквизиты карты или, например, СМС-код.

Далее «покупатель» предоставляет ссылку на поддельный сайт банка, похожий на официальный, с похожим адресом в строке, после чего просит перейти «продавца» по данной ссылке «якобы» для завершения операции. После того, как «продавец» переходит по предоставленной ссылке, злоумышленник получает доступ к Интернет-банкингу «продавца», после чего снимает деньги со счетов.

Только за прошлую неделю в Слуцкий РОВД поступили три аналогичных заявления от граждан по факту хищения денежных средств с банковских счетов по схеме, описанной выше.

— В связи с этим Слуцкий РОВД напоминает, что не в коем случае не стоит предоставлять сведения о логине либо пароле от Интернет-банкинга неизвестным лица, пересылать им СМС-коды банка, не переходить по ссылкам, предоставленным неизвестными. Помните, что для перевода денежных средств с карты на карту, «покупателю» достаточно знать номер Вашей карты и срок её действия. Будьте бдительны и Вы сохраните свои денежные средства! — отметили в РОВД.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Под видом «покупателя» мошенник связывается с продавцом товаров в Интернете. Под предлогом внесения залога «покупатель» просит «продавца» передать реквизиты...
 
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