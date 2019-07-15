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Местные власти в Микашевичах предлагают жителям скинуться на асфальтирование улиц

16.07.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Микашевичах состоялось собрание по поводу качества дорожного покрытия. Так отреагировала местная власть на коллективное обращение активистов организации «За свой город», в котором они требуют асфальтирования более десятка улиц в городе горняков.

Местные власти в Микашевичах предлагают жителям скинуться на асфальтирование улиц

«Проблема касается улиц Недведского, Сосновой, Центральной, Мира, Приозерной, Березовой, Малиновой, Сиреневой, Вишнёвой, Рябиновой, Залинейной и других, которые не имеют даже асфальтного покрытия и тротуаров. Основное покрытие сделано из гранитного мелкодисперсного отсева (отходы РУП «Гранит»). Оно на протяжении всего года создает неудобства автомобилям, мотоциклам, велосипедам и пешеходам из-за огромного количества ям и неровностей, создающим эффект «стиральной доски». Такое состояние дорожного полотна на улицах создает угрозу безопасности движения транспорта и граждан, приводит к повышенному износу личного, общественного и служебного транспорта. В сухие и ветреные дни весенне-осеннего периода облака пыли из «отсева», поднимаемые движущимся по этим улицам транспортом и ветром, небезопасны для здоровья граждан. Пыль проникает в дома и квартиры граждан, оседает в легких жителей Микашевич. Особой опасности подвергаются дети» - комментирует проблему лидер Лунинецкой районной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Леонид Дубоносов.

Местные власти в Микашевичах предлагают жителям скинуться на асфальтирование улиц

«Похоже, власть сделала все, чтобы жители не пришли на собрание. Письмо от горисполкома о дате, времени и месте собрания я получил на почте за 2 дня до начала его проведения. За этот короткий срок я должен был проинформировать подписантов обращения о проведении собрания. Но самое плохое в этой ситуации то, что власти назначили собрание в рабочее время на 15.00. Тем не менее, порядка 10 человек из подписантов, пришли на собрание и задали свои неудобные власти вопросы. Оказалось, по отчету властей на одной из улиц был ремонт, а житель этой улицы публично заявил, что никакого ремонта не было», - комментирует ситуацию один из инициаторов обращения, представитель организации «За свой город» в Микашевичах Анатолий Прищик.

Местные власти в Микашевичах предлагают жителям скинуться на асфальтирование улиц

По словам А. Прищика, местные власти пока не готовы к конструктивному диалогу со своими гражданами. «Председатель Микашевичского городского исполнительного комитета Галина Сыцевич во время проведения собрания запретила фотосьемку и предложила жителям самим скинуться на асфальтирование дорог в пропорции 1:1 с органами власти. Такой ответ – это издевательство над жителями нашего города. Поэтому мы будем добиваться внесения изменений в бюджет Лунинецкого района с целью выделения бюджетных средств на ремонт дорог. Соответствующий проект решения нами подготовлен и направлен в районный Совет депутатов» - добавляет Анатолий Прищик.

Пресс-служба организации «За свой город»

 
 
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