Июль - макушка дачного лета. Дачники не нарадуются урожаю, но подвёл «Алиэкспресс»

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё только середина июля, а сбор урожая на фазенде идёт полным ходом. Огурцы в теплице никак не кончаются, а уже начинают краснеть томаты. Интересно, что помидоры под крышей и на открытом воздухе поспевают практически одновременно.





На Дубровке, на фирме «Вастега» купили большую бочку, на 200 с лишним литров, установили её на возвышении и сделали капельный полив в теплицах. Теперь не приходится бегать с лейками в душных помещениях.





На «Алиэкспресс» заказали таймер полива. Оказывается, он бывает двух видов, нам прислали такой, который работает с насосом гидрофором. В общем, не то, что надо.





Дачные коты благоденствуют. Масяня постоянно охотится на птиц, что мы не одобряем. После выговора в минувшее воскресенье притащила нам мышку. Трёхцветная Василиса приспособилась ловить лягушек, даже в бассейн свалилась, но добычу не упустила. Только кот Кузьма, как единственный представитель мужского пола, ни за кем не бегает и не охотится. Сидит, полирует языком зону бикини.