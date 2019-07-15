ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Июль - макушка дачного лета. Дачники не нарадуются урожаю, но подвёл «Алиэкспресс»

16.07.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё только середина июля, а сбор урожая на фазенде идёт полным ходом. Огурцы в теплице никак не кончаются, а уже начинают краснеть томаты. Интересно, что помидоры под крышей и на открытом воздухе поспевают практически одновременно.

Июль - макушка дачного лета. Дачники не нарадуются урожаю, но подвёл «Алиэкспресс»

На Дубровке, на фирме «Вастега» купили большую бочку, на 200 с лишним литров, установили её на возвышении и сделали капельный полив в теплицах. Теперь не приходится бегать с лейками в душных помещениях.

Июль - макушка дачного лета. Дачники не нарадуются урожаю, но подвёл «Алиэкспресс»

На «Алиэкспресс» заказали таймер полива. Оказывается, он бывает двух видов, нам прислали такой, который работает с насосом гидрофором. В общем, не то, что надо. 

Июль - макушка дачного лета. Дачники не нарадуются урожаю, но подвёл «Алиэкспресс»

Дачные коты благоденствуют. Масяня постоянно охотится на птиц, что мы не одобряем. После выговора в минувшее воскресенье притащила нам мышку. Трёхцветная Василиса приспособилась ловить лягушек, даже в бассейн свалилась, но добычу не упустила. Только кот Кузьма, как единственный представитель мужского пола, ни за кем не бегает и не охотится. Сидит, полирует языком зону бикини.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ещё только середина июля, а сбор урожая на фазенде идёт полным ходом. Огурцы в теплице никак не кончаются, а уже начинают краснеть томаты. Интересно, что помидоры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика