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Курение, время, выхлопные газы: что и как может повлиять на освидетельствование на «пьянку»

16.07.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните водителей, которые через час-полтора после освидетельствования гаишниками на алкоголь на месте получали в больнице справку о том, что и в крови, и в моче — по нулям — и все равно лишались прав? AUTO.TUT.BY разбирался с адвокатами и медиками, как алкоголь выводится из организма, который не обманешь.Курение, время, выхлопные газы: что и как может повлиять на освидетельствование на «пьянку»

Фото: Елена Анкудо

Кровь

— В среднем алкоголь выводится из организма мужчины со скоростью 0,1−0,15 промилле в час, у женщин — 0,1 промилле в час, — поясняют нам адвокаты Павел и Сергей Латышевы. Такая информация содержится в ответе на их запрос в рамках одного из последних дел из Республиканского научно-практического центра психического здоровья.

В своем ответе медики ссылаются на книгу шведского химика Эриха Видмарка «Теоретические основы и практическое использование судебно-медицинского определения алкоголя». При этом подчеркивается, что на период выведения алкоголя из организма человека влияют различные факторы: особенности употребления, состояние печени, физические данные, возраст и пол.

Получается, в среднем из организма мужчины весом 80 кг бокал пива крепостью 5% будет «выходить» от 2 до 3,5 часа, 200 граммов белого сухого вина — от двух до трех часов, 100 граммов водки — от 3,5 до 5 часов.

«Когда в крови алкоголь достигает своей максимальной концентрации, в моче он только начинает подниматься. Со временем содержание алкоголя в крови будет падать, а в моче, наоборот, нарастать. Стандартный коэффициент расчета соотношения содержания этанола в моче и крови равен 1,33», — поясняет со ссылкой на медицинский документ адвокат Павел Латышев.

Поэтому водителям, которые пытаются самостоятельно доказать свою невиновность в «пьяной езде», адвокаты рекомендуют сдавать в больницах не только анализ крови, но и мочи.

«Допустим, инспекторы ДПС выявили у водителя на выдохе 0,5 промилле. Через 2 часа он сдает в больнице биосреды. По результатам анализа этиловый спирт не обнаруживается ни в крови, ни в моче. Зачастую начальники ГАИ и некоторые судьи отклоняют эти результаты, объясняя разницу „продува“ и анализов тем, что прошло слишком много времени между освидетельствованием в ГАИ и в больнице. Однако данный вывод несостоятелен: ответ из РНПЦ показывает, что за 2 часа из крови в среднем может выветриться 0,2−0,3 промилле, но никак не 0,5. Однако эти 0,2−0,3 промилле тоже просто из организма не исчезнут — они переходят в мочеиспускательную систему. Таким образом, если у водителя в крови 0,2−0,3 промилле, то в моче будет 0,266−0,399 промилле. Предположим, что за 2 часа у гражданина из крови „выветрились“ все 0,5 промилле. Тогда в его моче должно быть не менее 0,665 промилле. Если же у гражданина все по нулям, то медсправка будет объективно доказывать отсутствие опьянения на момент освидетельствования инспекторами ДПС и объективно ставить под сомнение их результаты», — уверен Павел Латышев.

Выдох

Медики Республиканского научно-практического центра психического здоровья официально заявляют, что на результаты измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе может повлиять многое: наличие в окружающем воздухе в значительных концентрациях ацетона, бензина, выхлопных газов, а еще — курение (в течение 3−5 минут после сигареты результаты исследования могут быть искажены из-за выделяющихся из дыхательных путей соединений углерода).

Курение, время, выхлопные газы: что и как может повлиять на освидетельствование на «пьянку»

 
 
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  Помните водителей, которые через час-полтора после освидетельствования гаишниками на алкоголь на месте получали в больнице справку о том, что и в крови, и в моче...
 
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