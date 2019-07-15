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Курение, время, выхлопные газы: что и как может повлиять на освидетельствование на «пьянку»
16.07.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помните водителей, которые через час-полтора после освидетельствования гаишниками на алкоголь на месте получали в больнице справку о том, что
Фото: Елена Анкудо
Кровь
— В среднем алкоголь выводится из организма мужчины со скоростью 0,1−0,15 промилле в час, у женщин — 0,1 промилле в час, — поясняют нам адвокаты Павел и Сергей Латышевы. Такая информация содержится в ответе на их запрос в рамках одного из последних дел из Республиканского научно-практического центра психического здоровья.
В своем ответе медики ссылаются на книгу шведского химика Эриха Видмарка «Теоретические основы и практическое использование судебно-медицинского определения алкоголя». При этом подчеркивается, что на период выведения алкоголя из организма человека влияют различные факторы: особенности употребления, состояние печени, физические данные, возраст и пол.
Получается, в среднем из организма мужчины весом 80 кг бокал пива крепостью 5% будет «выходить» от 2 до 3,5 часа, 200 граммов белого сухого вина — от двух до трех часов, 100 граммов водки — от 3,5 до 5 часов.
«Когда в крови алкоголь достигает своей максимальной концентрации, в моче он только начинает подниматься. Со временем содержание алкоголя в крови будет падать, а в моче, наоборот, нарастать. Стандартный коэффициент расчета соотношения содержания этанола в моче и крови равен 1,33», — поясняет со ссылкой на медицинский документ адвокат Павел Латышев.
Поэтому водителям, которые пытаются самостоятельно доказать свою невиновность в «пьяной езде», адвокаты рекомендуют сдавать в больницах не только анализ крови, но и мочи.
«Допустим, инспекторы ДПС выявили у водителя на выдохе 0,5 промилле. Через 2 часа он сдает в больнице биосреды. По результатам анализа этиловый спирт не обнаруживается ни в крови, ни в моче. Зачастую начальники
Выдох
Медики Республиканского научно-практического центра психического здоровья официально заявляют, что на результаты измерения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе может повлиять многое: наличие в окружающем воздухе в значительных концентрациях ацетона, бензина, выхлопных газов, а еще — курение (в течение 3−5 минут после сигареты результаты исследования могут быть искажены из-за выделяющихся из дыхательных путей соединений углерода).
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Помните водителей, которые через час-полтора после освидетельствования гаишниками на алкоголь на месте получали в больнице справку о том, что и в крови, и в моче...
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