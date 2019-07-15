|
В Бресте набирает популярность портал доступных авто - от 54 рублей в месяц
16.07.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хотели бы купить автомобиль, но сейчас нет нужной суммы на руках? Выбирайте автомобиль на портале
Бресте набирает популярность портал доступных авто - от 54 рублей в месяц" alt="В Бресте набирает популярность портал доступных авто - от 54 рублей в месяц">
Новая площадка собрала более 5000 «свежих» объявлений о продаже авто. Количество объявлений и покупок увеличивается еженедельно. На любом из опубликованных автомобилей можно уехать, заплатив всего 15% от стоимости, а остаток выплачивать ежемесячно. Минимальный ежемесячный платеж указан в объявлении.
Как это работает?
1. Выбирайте автомобиль на портале
2. Договаривайтесь с продавцом о купле-продаже.
3. Оставляйте заявку на финансирование покупки прямо в объявлении.
4. Компания Mogo выкупит выбранный авто и в тот же день передаст Вам в долгосрочную аренду, т.е. в лизинг. Поэтапно Вы выкупаете авто и в итоге получаете собственную машину.
Почему клиенты выбирают Mogo?
· Mogo финансирует покупку авто любой марки и года выпуска;
· оформить сделку можно за 1 визит в любом из восьми офисов по всей стране;
· нужен только паспорт, оформлять КАСКО на авто не обязательно;
· рассматриваются заявки клиентов с любым видом дохода и любой кредитной историей.
Не нашли подходящий авто?
Вы можете выбрать автомобиль на любом другом портале и авторынке страны.
Остались вопросы?
Подайте заявку на сайте, а мы перезвоним и проконсультируем в течение 15 минут.
О компании Mogo
Mogo входит в состав Mogo Finance Group, международной группы лизинговых компаний, которые работают в 17 странах. Благодаря отлаженным процессам, оперативному оформлению и прозрачным условиям, услугами компаний пользуются более 200 000 клиентов в 17 странах мира. Офисы Mogo расположены в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by