В Бресте набирает популярность портал доступных авто - от 54 рублей в месяц

Источник материала: Виртуальный Брест

Хотели бы купить автомобиль, но сейчас нет нужной суммы на руках? Выбирайте автомобиль на портале auto.mogo.by и уезжайте на нем, заплатив всего 15% от стоимости.

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Новая площадка собрала более 5000 «свежих» объявлений о продаже авто. Количество объявлений и покупок увеличивается еженедельно. На любом из опубликованных автомобилей можно уехать, заплатив всего 15% от стоимости, а остаток выплачивать ежемесячно. Минимальный ежемесячный платеж указан в объявлении.









Как это работает?

1. Выбирайте автомобиль на портале auto.mogo.by .

2. Договаривайтесь с продавцом о купле-продаже.

3. Оставляйте заявку на финансирование покупки прямо в объявлении.

4. Компания Mogo выкупит выбранный авто и в тот же день передаст Вам в долгосрочную аренду, т.е. в лизинг. Поэтапно Вы выкупаете авто и в итоге получаете собственную машину.

Почему клиенты выбирают Mogo?

· Mogo финансирует покупку авто любой марки и года выпуска;

· оформить сделку можно за 1 визит в любом из восьми офисов по всей стране;

· нужен только паспорт, оформлять КАСКО на авто не обязательно;

· рассматриваются заявки клиентов с любым видом дохода и любой кредитной историей.

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Вы можете выбрать автомобиль на любом другом портале и авторынке страны.

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О компании Mogo

Mogo входит в состав Mogo Finance Group, международной группы лизинговых компаний, которые работают в 17 странах. Благодаря отлаженным процессам, оперативному оформлению и прозрачным условиям, услугами компаний пользуются более 200 000 клиентов в 17 странах мира. Офисы Mogo расположены в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве.