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В Речице ночью сбили мотоциклиста
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 15 июля в Речице водитель Citroen Xantia не уступил дорогу при повороте налево и сбил мотоциклиста. 29-парень попал в больницу,
Вечером в понедельник, примерно в 21.35, 56-летний водитель легковой машины двигался по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Луначарского.
При повороте налево на улицу Пролетарскую он не уступил дорогу и столкнулся с 29-летним мотоциклистом на Honda, который двигался в сторону улицы Строителей.
«В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу», — рассказали в ГАИ.
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29-летний парень попал в больницу.
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