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В Речице ночью сбили мотоциклиста

16.07.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 15 июля в Речице водитель Citroen Xantia не уступил дорогу при повороте налево и сбил мотоциклиста. 29-парень попал в больницу, сообщает ГАИ Гомельской области.


Вечером в понедельник, примерно в 21.35, 56-летний водитель легковой машины двигался по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Луначарского.

При повороте налево на улицу Пролетарскую он не уступил дорогу и столкнулся с 29-летним мотоциклистом на Honda, который двигался в сторону улицы Строителей.


«В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу», — рассказали в ГАИ.

 
 
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29-летний парень попал в больницу.
 
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