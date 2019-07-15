В Речице ночью сбили мотоциклиста

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 15 июля в Речице водитель Citroen Xantia не уступил дорогу при повороте налево и сбил мотоциклиста. 29-парень попал в больницу, сообщает ГАИ Гомельской области.





Вечером в понедельник, примерно в 21.35, 56-летний водитель легковой машины двигался по улице Светлогорское шоссе в направлении улицы Луначарского.

При повороте налево на улицу Пролетарскую он не уступил дорогу и столкнулся с 29-летним мотоциклистом на Honda, который двигался в сторону улицы Строителей.





«В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу», — рассказали в ГАИ.