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Сила бикини. Как октагон-герлз становятся популярнее бойцов

16.07.2019 10:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Модели Арианни Селесте и Бриттни Палмер, выносящие таблички с номерами раундов в UFC, имеют аккаунты в соцсетях с миллионами подписчиков, а их гонорары зачастую выше, чем у бойцов промоушен. Откуда появились октагон-герлз и кто из них максимально популярен пишет ТАСС. Приводим самое интересное из их материала.

Не только носят таблички

Коммерческий успех классическому боксу и набирающим обороты смешанным единоборствам (ММА) приносят не только спортсмены. Важным атрибутом любого турнира являются девушки, выносящие таблички с номерами раундов, в боксе их называют ринг-герлз, в ММА — октагон-герлз.

Первое упоминание девушек на ринге датируется 1965 годом, когда известный американский журнал Ring Magazine опубликовал фото модели с табличкой номера раунда на одном из боксерских турниров в Лас-Вегасе. Появление девушек в бикини на ринге было с воодушевлением встречено поклонниками вида спорта, что неудивительно, учитывая, что боксом интересуется преимущественно мужское население.


Арианни Селесте. Фото: Reuters

В сферу их основной деятельности, помимо дефиле с номерной табличкой, входит сопровождение бойцов от раздевалки до ринга, оказание помощи в снятии некоторой экипировки и другие обязанности в зависимости от особенностей промоушен. К примеру, становятся ведущими программ на телевидении, берут интервью у бойцов.

От 30 тысяч долларов в год

Известность той или иной октагон-герл напрямую зависит от организации, которую она представляет. В частности, активным продвижением нынешних звезд Арианни Селесте и Бриттни Палмер занималась самая крупная организация профессиональных ММА — UFC. Девушки стали получать крупные гонорары за свою работу и превзошли по популярности и заработку многих бойцов UFC. Это даже стало причиной небольшого скандала с участием бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи и Селесте. Роузи считала, что октагон-герлз и бойцы должны иметь гонорары, пропорциональные приложенным на ринге усилиям.

Чтобы попасть в большую организацию, например в UFC, необходимо пройти жесткий отбор. Причем, как правило, октагон-герлз в больших промоушен меняются не часто. А тем, кто уже попал в команду, приходится работать на нескольких десятках турниров ежегодно.

Заработок октагон-герлз в западных промоушен, по данным профильных СМИ, составляет от 30 тысяч долларов в год. Самые известные имеют несоизмеримо большие гонорары, а также получают крупные суммы за счет рекламных контрактов, популярности в социальных сетях и из других источников.

Самые известные октагон-герлз

Арианни Селесте

Дебютировала в UFC в 2006 году и работает в организации по настоящее время. Шесть раз получала премию World MMA Awards в категории Octagon Girl of the Year. Является самой популярной октагон-герл. В социальной сети Instagram у Селесте более 3,2 млн подписчиков.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

BH baby.

 
 
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Они имеют аккаунты в соцсетях с миллионами подписчиков, а их гонорары зачастую выше, чем у бойцов промоушена.
 
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